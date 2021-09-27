國內疫情趨緩，婚宴市場開始回溫，但受限防疫規定，生意「會好也不完全」，為此台北文華東方、遠東香格里拉、喜來登、寒舍艾美，以及君品酒店紛紛以不同主題推出「微型婚禮專案」，並以不同優惠鼓勵新人「先辦婚禮，再辦婚宴」搶單；美福飯店則結合振興五倍券鼓勵新人年底前下訂，掀「搶婚大戰」。

受到疫情影響，計畫今年上半年辦婚宴的新人，紛紛取消或將婚期遞延，疫情趨緩後，觀光飯店第四季與黃曆上「宜婚好日」重疊的周末假日多被訂滿，加上防疫對宴會有人數限制，所以觀光飯店推出「微婚禮」專案，將「婚禮儀式」與「婚宴請酒」切開促銷，先爭取小單到手，明年再搶大單。

台北文華東方酒店二級警戒期間推出10萬元的「微加幸福」文華閣婚禮儀式專案，預訂踴躍，決定加碼推出升級版的「加倍幸福」文華閣婚宴專案，於明年1月2日至2月28日特定日期舉行微型婚禮，專案價15萬元，送三桌中式精緻桌菜與新人豪華客房住宿一晚等多項優惠搶單。

台北遠東香格里拉飯店推出99,999元的「愛在雲端」安心婚宴專案，新人可入住總統套房一晚，可在套房內享用十人份中式宴席，並含婚禮或文定儀式、雙人早餐、伴手禮、花藝布置等，爭取商機。

台北喜來登「微婚禮1+1」優惠為今年12月30日前，五人桌席8,888元，續訂正式婚宴免費贈送文定儀式，再贈婚禮主持人、主桌免費、卓越套房住宿三選一，同時續訂優惠不限平假日，今年底前舉辦四桌以上桌席，續訂明年正式婚宴每桌21,900元起，達15桌以上即可享免費文定儀式與好禮三選一。

雲朗觀光搶旗下君品Collection婚宴平台推出「微婚禮」，側重在「結婚儀式感」，並與外賣美食結合，30位賓客觀禮，每場99,000元，費用包含場地租借、主題企劃、儀式主持、外帶料理、活動設計等服務並包括婚紗攝影、妝髮、服裝等周邊服務，賓客可將甜品外帶回家享用，以全新商業模式帶動婚禮產業鏈。

(時報資訊)