振興五倍券10月8日上路，為搶振興商機，全台各地城市觀光飯店與位在風景區的休閒度假旅館陸續推出優惠專案，惟因「處境際遇」有別，兩種飯店型態針對振興五倍券祭出的促銷方案、使用辦法與優惠價格出現極大「城鄉落差」。

政府發放的振興五倍券適用效期雖至明年4月30日，但目前針對五倍券推出優惠方案的觀光飯店，適用效期多自10/8起算後一至三個月，與五倍券效期同步者不多。此一現象意味著，業者將視疫情發展與報復性消費程度，滾動式調整促銷專案內容與售價，以達平均住房率與平均房價「雙升」目標。

仔細分析比較目前市場上已出手搶五倍券商機的飯店促銷案可發現，城市觀光飯店為提高住房率，促銷折扣下手重、為爭取二次消費商機，附加回饋好康亦多；其中，台北晶華、台北遠東香格里拉、台北美福與新北板橋凱撒等雙北觀光飯店，更紛紛「放大絕」，針對五倍券加碼、倍數放大回饋。

而位在風景區的休閒度假旅館多數仍在「觀望」並未出手，至於已出手針對五倍券推出優惠方案者如北投日勝生加賀屋、北投麗禧溫泉酒店、關西六福莊、礁溪老爺酒店與宜蘭力麗威斯汀度假酒店等，則多是搭話題順風車，價錢守得很「硬」，即便號稱優惠亦僅屬「施以小惠」，未見猛爆性促銷動作。

「市場需求」是城市飯店與休閒旅館以不同力道搶五倍券商機的原因。

中秋節四天連假的擁擠塞車盛況，已為疫情趨緩後國旅市場「報復性旅遊」預演示範，並展現全面解封後的商機能量。據調查，今年中秋連假位在景區的休閒度假飯店住房率普遍達八成，由於國慶連假即將到來，休閒度假飯店業者已紛紛上調平均房價目標，即便打著五倍券促銷方案名號，實與承平時期促銷價格差別不大，溫泉度假飯店每晚房價更是破萬元。

反觀台北城市商務型觀光飯店，雖然中秋連假亦衝高了住房率，但連假一結束立刻降溫，整個9月住房率平日約在20％上下，周末假日則在40％左右，所以雙北飯店只能祭出「放大絕」策略、標榜加碼、倍數放大回饋，並結合早鳥優惠，「鎖」住訂單。

去年政府發放的振興三倍券是7/15上路，並自7/1起開始預購，效期三個月，碰到暑假旺季，所以很容易造成加乘效果。今年的振興五倍券則為10月上路，且效期長達半年，所以許多飯店未在第一時間促銷搶商機，業者一方面觀察近期市場回溫速度，另一方面預估會有不少消費者將五倍券用在到明年農曆春節期間與情人節，所以到時間才會再出手促銷。

(時報資訊)