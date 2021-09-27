新台幣搖身一變成為亞洲最強貨幣，含工具機在內的機械業者，擔憂第三季末新台幣匯率一旦升破27.5元，又要提列數百萬至上千萬元匯損，侵蝕本業獲利；因此，除計畫再度漲價外，也從降低美元持有部位、收到美元應收帳款先預售或轉換為美元借款等方面自然避險。

工具機業者坦言，儘管台灣各工具機業者目前在手訂單能見度至少看到年底，不少廠商開始接明年上半年訂單，但鋼材、銅及鑄件原物料上漲，運費又飆漲八至十倍，部分地區運費漲幅超過十倍；工具機廠第二季新接訂單計價匯率雖從28元上修至27.5元，近期新台幣匯率走升，9月底收盤價若超過6月底，恐怕還得再認列可觀匯損。

程泰集團旗下程泰及亞崴兩工具機廠上半年認列上千萬元匯損，東台、喬福、恩德、福裕及瀧澤科等上市櫃工具機廠，以及塑膠射出成型機大廠富強鑫，都面臨新台幣若強勢升值，第三季又得認列匯損，若第三季本業賺得不夠多的廠商，恐怕帳面又將出現赤字。尤其，高鋒、百德等工具機廠商力拚第三季轉虧為盈，面臨極大挑戰。

不少工具機廠為了降低新台幣升值侵蝕本業獲利的衝擊，拿到美元應收帳款，競相用來支付滾珠螺桿、線性滑軌或控制器等進口關鍵零組件，有些廠商乾脆預售美元應收帳款，降低美元持有部位。亞德客因應新台幣、人民幣匯率升貶值，很早就將大陸廠借款採用美元，將匯率升貶對獲利衝擊降至最低。

上銀集團總裁卓永財出身銀行業，擅長用外匯管理避險，他認為，應該將資產轉換為強勢貨幣，負債則用弱勢貨幣。上銀主管透露，上銀因應新台幣匯率持續升值，採自然避險方式，降低美元持有部位，上半年認列匯損多半是以色列子公司兌換美元而蒙受損失。

(時報資訊)

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