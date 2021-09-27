新台幣近期有再度轉強跡象，台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲疾呼，今年機械出口值雖創史上新高，卻是紙上榮華富貴，業者沒賺到錢、白忙一場。魏燦文示警，新台幣若升破27.5元，體質不佳的機械業將倒二至三成，呼籲政府正視。

央行為化解進口通膨危機，擬放手讓新台幣續升，成為亞洲最強貨幣，24日新台幣兌美元收盤價27.731元、升4.2分，加上運費飆漲及原材料上漲，侵蝕本業獲利，業者苦不堪言，直指新台幣升值是壓垮機械業接單的最後一根稻草。

魏燦文指出，今年前八月新台幣兌美元匯率升值2.58％，人民幣升值1.07％，競爭對手的韓元貶值6.91％、日圓貶值6.54％，新台幣與日韓匯差近10％，拉開台灣原價格優勢，且台灣未簽FTA，無法享受零關稅優惠，業者陷入苦戰。

機械公會依前八月台灣機械出口值215.23億美元，年成長29.3％，折合新台幣6,052.73億元推估，今年台灣機械設備出口值突破300億美元、上看310～320億美元，可望飆史上新高。許文憲表示，今年工具機業訂單滿載，全年出口值預估年成長25％～30％，但業者忙到精疲力竭，卻沒賺錢。

魏燦文9月初就向機械業者示警，新台幣匯率走勢看升，希望業者及早因應。他表示，原物料上漲、運費飆漲，一旦新台幣升破27.5元，體質佳的廠商還能撐住，體質一般的廠商沒賺錢甚至虧錢，體質差的廠商大約會有二至三成倒閉。機械整機廠不賺錢，也會壓縮零件業獲利，拖累整個產業而產生連鎖效應，籲請政府要正視問題嚴重性。 台灣工具機業今年遭逢原物料上漲、運費飆漲且缺櫃，新台幣又成為亞洲最強貨幣等黑天鵝襲擊，業者預期，海運運費飆漲又缺櫃，將演變成常態，短期內無解；其次是原物料價格漲太兇，目前看來，第四季至明年首季對工具機產業殺傷力仍大，近期新台幣匯率續升，對業者是雪上加霜。

(時報資訊)