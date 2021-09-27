軟體代理商上奇科技（6123）近年來積極攻雲端商機，旗下子公司昕奇雲端再取得Google Cloud菁英合作夥伴（Google Cloud Premier Partner）資格，將成為集團內雲端事業擴展的重要里程碑，接下來除了深耕台灣、香港、東南亞等雲端市場之外，未來也將把營運觸角延伸至亞洲以外的市場。

上奇旗下昕奇雲端是2017年成立的子公司，主要聚焦在雲端服務與代理，目前營運四年時間，提供包括AWS、Microsoft Azure以及Google Cloud等雲端服務。昕奇雲端除了是AWS MSP受管服務合作夥伴，近期再取得Google Cloud菁英合作夥伴資格，在雲端事業更為深化，也擴大更多亞洲市場的客戶。

上奇科技董事長許承強表示，跨雲與一站式服務是未來趨勢，昕奇研發一站式服務的跨雲帳務管理平台，提供客戶Google Cloud、AWS等雲端流量即時監控、成本管控與優化、跨區域帳務管理等服務，讓企業自由運用不同的公有雲優勢。

上奇8月營收4.25億元，月增10％、年減0.4％，主要動能來自於經常性收入，包括數位印刷與雲端服務事業的持續成長。上奇與策略夥伴擴大國際市場合作，正評估進入日本的新創產業雲端商機。

(時報資訊)

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