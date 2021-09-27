汽車由機械產品朝向電子化發展，不只PCB廠看好未來需求龐大、積極布局，上游材料也逐漸往新能源車領域發展，銅箔廠金居（8358）、榮科（4989）均提到，除了首要加速發展高頻高速銅箔產品外，未來視市場需求，也不排除會拓展鋰電池銅箔產品。

據Prismark估計，2020年汽車電子受到疫情影響，PCB產值下滑，但在全球汽車產業從電子化進入智慧化時代，車用PCB產值持續向上成長。該機構預估，2019年至2024年，車用PCB產值年均複合成長率為4.6％，2024年達到87.48億美元，占全球PCB產業總產值10.6％。

金居過去曾指出，如果要跨入鋰電池，勢必需要再擴一個廠出來，且必須要全盤評估，鋰電池銅箔因為沒有後段處理線、成本低，但PCB和車用鋰電池兩種產品設備差異大，所以若決定要跨入，需先將後面規劃好，讓產線有辦法做回PCB。同時產業鏈狀況、全球化布局也都需要考量進去，目前就產業鏈而言，鋰電池、電池包等產品，大陸發產比較快，但考量產品認證、交貨，還有環保議題，以及PCB聚落等，擴廠地點也還在評估中。

技術方面，大陸電動車、鋰電池發展速度快，能做6或8微米的更是不在少數，金居強調，若要切入相關領域，金居將會以更高難度的4.5微米為主，並直指歐美車廠。長遠方向來說，金居不會缺席電動車領域，目前已有一些想法，明年會有更深入的規劃。

榮科表示，未來電動車電池、充電站等相關需求龐大，銅箔用量同步成長，PCB客戶均表示未來電動車需求很看好，公司不排除跨入做鋰電池銅箔，也已經在內部有小量測試，通用規格是6或8微米，對榮科來說，先熟悉如何生產，等適當時機再進一步擴大。

(時報資訊)

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