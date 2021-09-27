自第二季起市況走緩的主板市場，傳出第四季英特爾將針對供貨不及需求的中、低階CPU擴大供給，加上新一代平台架構的主板新品Z690系列，亦將於11月登場，可望為接下來到明年上半年的主板市場挹注出貨動能。近日台主板廠中除華碩旗下Z690系列主板型號率先被揭露，隨後包括技嘉、華擎的Z690系列型號亦相繼曝光，看好明年下半年主板市場還將迎來更多新品，業者對2022年多不看淡。

採用英特爾第十二代Alder Lake-S平台架構的600系列主板新品，預計於11月中下旬就將亮相。從EEC（歐洲經濟共同體）型式認證資料來看，兩大主板廠華碩與技嘉旗下含括ASUS、ROG產品線，和Gigabyte、AORUS產品線的600系列主板，首波列出的Z690新品就分別有多達16款及27款之多。至於華擎ASRock家族目前被揭露的，則從Z690到H670、B660到H610系列、有上看40款型號新品。

業者預期，首波600系列主板將以Z家族的i7、i9等高階型號為主，明年第一季新品周期效益才會逐步顯現，並在第二季拉抬整體主板市況進一步回溫。下半年則除了英特爾600系列的中階以下主板新品將接力上市外，預計超微新一代Zen4平台的主板新品亦將推出，可望維穩台主板廠明年的出貨動能有和今年相當的高水位表現。

華擎指出，今年主板市場自第二季以來出現動能趨緩的情況，除受到CPU和部分IC元件缺料影響，使得需求相對強勁的中、低階產品供貨缺口擴大外，歐、美等市場的陸續解封亦影響部分消費需求，加上PC DIY市場因顯卡價格過高、導致原欲升級的玩家卻步，預估整體主板市況下半年也將相對去年同期走緩。不過，由於英特爾也將於第四季針對i3／i5系列的CPU擴大供貨力道，預期將有助紓解目前供不應求的中、低階市場需求，同時過往須在年底進行的庫存跌價損失提列，今年應不會出現。

通路業者則表示，台一線主板廠如華碩、技嘉及微星等，在8月後即針對英特爾500系列的部分高階型號產品開始下修報價，經銷通路商在高階主板產品開始有庫存堆疊。而技嘉更自第三季起，於出貨比重占達三成的中國市場採行激進的價格戰策略，同時要求合作通路商在適逢季底的9月要衝出月增25％左右的出貨目標。

(時報資訊)

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