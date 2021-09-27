五大電信公司樂觀看待iPhone 13帶動年底新一波5G用戶申裝潮，對於2022年5G用戶展望，台灣大哥大總經理林之晨認為，台灣相較南韓、5G用戶成長領先，但未來兩年內，國內整體5G市場應是穩定滲透的過程，每個月以增加1％的滲透率穩定增加中。台灣之星總經理賴弦五亦認為，2022年仍然看不到5G用戶爆發成長。

中華電信董事長謝繼茂表示，受到疫情影響，2021年上半年國內智慧手機受到疫情影響銷售低迷，下半年疫情控制得比上半年來得好，已陸續帶動門市來客數增加，加上年底包括蘋果、三星的旗艦機種相繼上市，可望推升智慧終端銷售增加一成左右的滲透率。

5G用戶目標方面，謝繼茂說，去年5G開台以來，中華電的5G用戶數穩定成長，上半年雖受疫情影響來客數，但年底5G用戶仍維持200萬目標，樂觀看待iPhone 13新機上市，可望持續推升用戶成長，至於2022年目標，則強調仍然正在評估中。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳5G用戶已超過100萬，滲透率20％，對於2022年5G用戶持續成長非常有信心，她說「通常同仁設定目標後，我會再增加20％的目標量」。

林之晨強調，5G爆炸性成長需靠新的殺手級應用出現，4G時代、iPhone手機帶動行動上網風潮，成為推動3G升級4G的殺手級應用，5G的殺手機應用，則看好智慧眼境、元宇宙相關應用，但這些應用預期需等到二～三年之後才會出現，在此之前，5G用戶預期短期兩年內仍以每月1％的滲透率穩定增長。

(時報資訊)