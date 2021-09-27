遠傳iPhone 13銷售開紅盤！遠傳電信於24日iPhone 13首賣會盛大舉辦實體開賣活動，成功吸引果粉長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹。

遠傳26日公布iPhone 13銷量數據，開賣第一天銷量是去年iPhone 12的兩倍，同時也締造出自iPhone 6系列後，最佳iPhone的首賣日成績。

遠傳電信總經理井琪表示，今年iPhone 13系列手機同時開賣四款新機，相較去年iPhone 12四款新機分兩階段開賣，iPhone 13讓消費者少了等待、觀望的時間，且訂價又較iPhone 12便宜，入門機型價格的甜蜜點，成為不少4G消費者升級5G服務的重要推手。

另外，目前銷售量最好的iPhone 13手機前兩名分別為Pro Max 256GB與Pro 256GB，顯示用戶對於手機儲存容量的需求明顯提升。以顏色來說，今年iPhone 13新色天峰藍最受果粉追捧，但金色與石墨色也都有死忠的支持者。

遠傳表示，在各機型供貨量充足的條件下，遠傳也樂觀預期i13銷量將再成長，各門市將持續服務今年換購新機的果粉。

根據通路商統計，2014年開賣的iPhone 6系列在全球創造熱銷，台灣也同步掀起3G升級4G的換機潮大浪，以目前iPhone 13的銷售情形來看，遠傳認為，iPhone 13的確有帶動5G換機潮之勢。

井琪強調，此次申辦iPhone 13的用戶中，多數用戶選擇申辦1,399以上資費，將帶動遠傳ARPU成長。遠傳分析，資費內容設計市場接受度高等各項條件到位的情況下，消費者的購機決策較以往果決不少。

國際行動網路調查權威Opensignal最新報告指出，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標，均領先南韓榮獲世界第一。遠傳5G用戶體驗也相當有感，開賣日搶頭香的民眾即表示，其5G體驗真的很好所以繼續選用遠傳。在網路品質的口碑效應持續發酵下，對於消費者換購iPhone 13手機便發揮關鍵影響力。

(時報資訊)

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