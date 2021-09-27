根據群智咨詢（Sigmaintell）調查數據顯示，2021年上半年全球車載前裝面板出貨量約為7,980萬片，年成長約34.1％，其中第二季車載面板出貨量約為3,980萬片，年成長率達50.4％。高階車載面板需求提升，LTPS面板和OLED面板產能用於汽車之上，預估今年LTPS車載面板出貨量達1,900萬片，市場滲透率將提升到11.9％。

2021年上半年隨著全球疫情的進一步控制，汽車產業復甦，車載顯示面板需求也強勁增長。同時供應端受限於IC等關鍵原材料供應的持續吃緊，使得面板模組價格也呈現上漲態勢。進入2021年下半年後，馬來西亞等東南亞疫情加劇，而且晶片短缺影響整車生產，使得車廠對於車載顯示面板的需求也轉弱。

從各面板廠表現來看，第二季天馬車載顯示屏出貨量約為630萬片，年成長約54.4％，以15.7％的市占率位列前裝車載面板龍頭。得益於穩定的交期及品質，友達的車載面板業務第二季繳出年增和季增的表現，出貨量594萬片、年增60.5％，以14.9％的市占率取代JDI，位居第二位。

日本顯示器（JDI）在財務問題下，表現低於市場平均，第二季度出貨規模約500萬片、排名第三位。LGD在追求高盈利的策略驅使下，逐漸減少其小尺寸和a-Si等低階產品出貨比重、LTPS面板出貨比重大幅提升，第二季車載面板出貨量約為450萬片、年增35.8％。京東方第二季出貨年成長率高達81％，出貨量380萬片。

展望下半年全球車載面板市場趨勢，汽車座艙智慧化成為車載面板需求主要驅動因素，不過汽車晶片短缺造成整車終端恢復緩慢，全球整車產銷目標數據都紛紛下調，車載面板短期增長動力不足。

(時報資訊)

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