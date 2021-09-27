隨著新冠肺炎疫情加速全球數位轉型，過去以智慧型手機及個人電腦為中心的運算模式，已開始轉向5G終端裝置、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、自駕車及電動車等無所不在運算模式，半導體矽智財（IP）應用亦在今年明顯轉向5G及AI等新市場，其中挾帶開源優勢的RISC-V高速成長成最大亮點。

專注在RISC-V架構IP產品線的晶心科（6533），今年以來相關業績已進入高速成長。晶心科第二季RISC-V業績季增36％達1.17億元，季度營收占比達56％，與去年同期相較成長近1.8倍。上半年RISC-V業績規模已達2.03億元，營收占比高達57％，且與去年同期相較成長逾2.2倍。

晶心科RISC-V的業績貢獻大幅成長，原因在於疫情加速數位轉型，而美中貿易戰加快市場採用速度，尤其以中國及歐洲地區的RISC-V架構晶片開案量大幅增加最為明確。而RISC-V的終端應用也呈現遍地開花，包括微控制器、WiFi及藍牙等無線網路晶片、物聯網應用晶片、5G基地台及終端裝置、遊戲機及資料中心等，都有RISC-V架構IP。

市調機構Counterpoint預期，隨著個人電腦及智慧型手機市場接近飽和，包括AI、5G、HPC、車用等新應用將成為半導體IP產品價值成長的新驅動力。雖然未來幾年Arm在半導體IP市場仍占有超過三分之一的占有率，但RISC-V崛起已不容忽視。該報告預估RISC-V在2025年時在物聯網相關晶片占有率將達28％，工業相關應用晶片市場滲透率達12％，車用相關晶片市場滲透率上看10％。

Counterpoint亦指出RISC-V的高速成長，與疫情期間全球經濟不確定性、國際地緣政治風險等因素有高度正相關，有超過70％的RISC-V主要成員來自中國，並加強自有半導體IP智識庫及IC設計能力，打造全新生態系統及供應鏈，擴張RISC-V的影響力。

台灣RISC-V聯盟將在10月中旬舉辦線上會議，因為看好RISC-V的彈性架構可提供多樣化的雲端與AI運算客製化晶片設計需求，希望能讓台灣產業了解未來十年運算架構新商機。聯盟指出，多核心晶片開發趨勢，讓開源硬體RISC-V處理器架構，從原本的以端點設備為主的使用情境，進一步提升至雲計算系統的核心系統當中，包括Google、阿里巴巴、英特爾等科技大廠紛紛將RISC-V處理器架構導入到自家雲端伺服器系統當中，進而提升雲端運算效率，縮短AI運算所需時間，同時減少資料運算能源使用量。

(時報資訊)

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