華南銀行指出，今年以來其房貸餘額已經成長6.59％，全年希望能較2020年底成長8％，主要是房地合一2.0雖在7月1日實施，但是疫情趨緩，房市剛性需求客群仍然在，房貸需要亦持續增加。第一銀行則是預估，房市穩定成長，房貸利率處於歷史低檔，今年房貸餘額將維持小幅成長3～5％。另外，若疫情持續控制得宜，對未來房市成長可期。

華銀主管指出，在資源有效運用下，今年將鎖定二大族群，一是首購族群，另一則是貸放成數低於80％的客群，希望持續引進優質精英客群。

華銀至6月底的房貸（購置及修繕）餘額為4,737億元，較2020年底餘額4,444億元成長293億元，幅度6.59％。

分析成長原因，華銀主管說，除今年房貸專案發酵外，如優質建商整批房貸、同業轉貸客群及分群定價等，主要是7月1日房地合一2.0上路，市場提前出現換手潮，房市交易量增長。

整體來看，華銀評估，下半年在新制房地合一稅使短期交易的稅負加重下，即便國內疫情減緩，解除封鎖後將可能出現一批遞延的自住交易量，但整體市場觀望氣氛轉濃，預期投資客買方將先保持觀望，雖自住客買盤仍在，成交量仍將面臨下滑，房市由熱轉溫。

另一方面，市場資金寬鬆，建商的建材，包括鋼筋、混凝土上漲，且工人薪資成本增加，預售屋價格難以下調，新成屋及中古屋開價也可能隨預售屋價不動，短期房價修正不易。

一銀主管指出，下半年國內房市因央行不動產貸款針對性審慎措施，對投資客影響較大，房市仍以剛性自住買盤為主，交易量及房價預估持平。

一銀下半年持續耕耘優質客戶，如薪轉戶、六師客群等，並且提供優惠專案貸款及持續推廣「樂活房貸」以及「以房養老」房貸加以因應。此外，為了因應數位化需求，一銀持續強化「第e數速貸」個人線上貸款平台，提供數位化貸款體驗。

(時報資訊)