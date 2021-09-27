美國聯準會最快可能在11月會議上宣布開始縮減購債，到2022年中左右結束購債行動，雖然大致符合市場的預期，牛津經濟研究院以2013年聯準會首度縮表的經驗，提前分析亞洲貨幣可能面臨的境遇，泰銖、菲律賓比索、印尼盾和印度盧比等4種貨幣對美元匯率，2022年將是第一波軟腳走弱，但隨即會在「嚴重低於估值」後反彈；反而近兩年來堅挺的人民幣、新台幣，估計將會穩坐亞洲「抗」美貨幣雙姝。

澳盛銀行大中華經濟研究團隊，在聯準會作出縮表明確新時程後，估測人民幣、新台幣對美元的匯率在2022年3月時，將從2021年9月的6.50 升值到6.35，到2022年底則會再升到6.25；新台幣部份則自2021年9月間的28.1均價，在2022年3月時升至27.9，2022年時再到27.5。

對於亞洲新興市場貨幣，牛津研究團隊認為，2021年下半年多數經歷異常的重貶，像泰銖對美元貶值15％、印尼盾貶值5％，連發達經濟體的新加坡，星幣都出現5％的貶幅，此現象源自病毒一再變異，東南亞地區疫情壓抑不了，這些「超貶」空間都在會2022年復甦時加以彌補。

牛津經濟研究院指出，儘管新冠疫情的威脅至今沒有退燒，病毒帶給金融市場極大的不確定風險，但相較於2013年首度縮表的「恐慌」情境，現在看起來亞洲各國多有較好的準備，許多經濟體對債務和經常帳餘額的外部融資，依賴程度較低，同時也擁有大量外匯儲備，可以在外部資金收緊時動用。因此，即使估計美元會在經濟景氣拉升下再度走強，泰銖、菲律賓比索、印尼盾和印度盧比4種貨幣因此會在短期內對美元走弱。

「預計貶值壓力有限」，牛津研究團隊指出，因為已估計印尼盾和泰銖現在被低估了6～11％，其他貨幣則多在公允價值附近，像新台幣、人民幣，應該有助於降低在避險情緒急劇上升的情況下，大量外國資金外流的風險。

(時報資訊)