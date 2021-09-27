疫情期間中小企業資金需求高，租賃業今年上半年承作業務量不降反升，較去年同期成長19％。

租賃公會統計，今年6月底承作案件已來到金額2,962億元，較去年同期2,481億元，增加了481億元，成長19.38％。就租賃公司今年上半年承作業務分析，有近五成是屬於車輛及運輸設備的融資，其次是原物料約24％。

由於租賃業有一半的業務和車輛、運輸設備相關，因此，當今年疫情再度趨嚴峻時，租賃業再度比照去年情況，同意給汽車運輸業者可以「提供融資展延3至6個月」、「展延期繳交本息30～50％」以及「展延期加計利息不高於2％」，或優於前述條件等措施，不但讓遊車業及小客車等運輸業喘口氣、協助其度過難關，同時也讓租賃業延滯率不至於因此提升。

據統計，受到此次紓困的車輛案件達4,300多件，其中遊覽車近千台，租賃小客車有1,200多台、計程車逾1,800台，還有近300台的他種車輛。

至於今年上半年整體租賃業務成長原因，租賃業者表示，主要是今年台灣外銷業務成長以及運輸量激增，帶動大卡車、貨車的分期付款業務上升；但遊覽車及小客車租賃業務卻呈現明顯衰退情況，則因疫情期間，國內旅遊幾停擺，遊覽車及小客車租賃根本沒有生意可做，計程車業務同樣受到疫情影響，但據觀察從8月中旬後計程車業務量已經逐漸恢復中。

對於此次疫情對租賃業影響，租賃業者表示，由於租賃業承作餐飲觀光業占比不高，但遊覽車、小客車租賃等運輸業則影響大，在疫情期間，遊覽車業者幾沒有任何營運，除此之外，租賃業以及客戶們受到的影響不算太大。不過，這二年的疫情也產生一些「後遺症」，原本承作遊覽車案件較多的租賃業有新鑫、日盛租賃及中租公司，由於承作該項業務的風險大，因此，租賃業務承作遊覽車融資的意願大幅下降。

(時報資訊)