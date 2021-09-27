為加速搶市，除了原本的高利吸金，近期國銀更不惜血本力推優惠。像台新Richart為因應開學季到來，鎖定學生族推出新戶加碼活動，而國泰世華銀KOKO則針對新戶祭優惠、永豐大戶則結合數位振興券，最後關頭把五倍變十倍加碼優惠，一銀則推出「粉獅幣集點平台」來吸引年輕客戶加入。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，觀察學生持金融卡消費的場景多以超商、藥妝及美食外送為主，為了能夠吸引學生加入Richart提早開始練習理財，Richart於開學季推出了VISA金融卡新戶加碼活動，即日起至10月31日，新戶於五大通路，可基本回饋0.5％，再享15％現金回饋（每月上限150元）。而萬眾期待的五倍券即將上路，台新VISA金融卡也能和五倍券進行數位綁定，每人最高再享加碼回饋200元。

永豐銀行大戶今年推出數波促銷，之前振興五倍券開跑前夕加碼優惠，只要刷永豐DAWHO卡且綁定永豐銀行LINE官方帳號，再享加碼5,000元現金回饋抽獎機會，且還與悠遊付推出五倍券消費回饋。而DAWHO現金回饋信用卡也祭高利回饋，指定通路國內7％、國外8％現金回饋。永豐銀近期也鎖定特定通路合作，像是與動物醫院合作，若民眾申請以永豐銀帳戶或DAWHO數位帳戶收款可享撥款手續費優惠，達成指定任務有1.1％高利活儲。

國泰世華銀指出，疫情間透過KOKO減少與現金接觸機會，使用「好友轉帳」及「聊天室」服務讓交友圈轉帳更便利；提供「記帳」功能幫助建立理財好習慣，獲年輕人青睞。現在新申辦KOKO簽帳金融卡綁定Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay三者任一，可獲100點小樹點（價值100元）回饋，及消費任3筆一般消費不限金額，可獲200點小樹點（價值200元）。

第一銀則推「粉獅幣集點平台」自今年5月上線以來已吸引逾16萬人參與，並發出逾40萬點粉獅幣。一銀表示，即日起至11月底再推「即刻賺點抽萬點活動」，狂撒21萬點粉獅幣及10萬點LINE POINTS。

(時報資訊)