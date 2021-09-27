國銀拚數位帳戶進入白熱化階段，第三家破百萬戶的銀行在2021年第三季將出現！金管會銀行局統計，國銀數位存款帳戶2021年6月底已衝逾800萬戶（832萬）續創歷史新高，前兩大的台新、國泰世華銀都已突破百萬戶，而排名第三的永豐銀行後來居上，若以平均季增逾10萬戶的速度來看，第三季也有機會打入百萬戶俱樂部。

2021年上半國內疫情升溫，民眾減少外出，數位金融服務使用頻率大增。據金管會統計，截至2021年第二季底，台新銀的數位存款帳戶已有259.2萬戶、國泰世華銀有127.1萬戶、永豐銀為89.4萬戶，而一銀為74.7萬戶、王道銀46.2萬戶，若以平均季增戶數來看，國泰世華銀季增率最高，平均季增14.5萬戶、其次是台新銀的11.4萬戶，永豐銀則以10.4萬戶的季增速度猛追。

永豐銀指出，近年來，永豐陸續針對客戶需求，建構起完善的數位金融平台，像是「美股旋豐」、「速配服務」、「防疫金豐便」、「永豐繳費網」等，確保客戶投資理財行為和日常金融活動順暢不間斷，帶動疫情期間永豐數位金融服務交易量顯著上升。

2021年5至6月，全台進入三級防疫警戒，民眾減少外出，金融交易行為由線下轉進線上，永豐銀也不例外。永豐銀指出，5、6月的線上交易筆數成長尤為明顯，包括永豐MMA金融交易網（網路銀行）、永豐網路銀行APP、DAWHO APP，年增近50％，最常使用的功能依序為「轉帳、基金買賣、外幣買賣和繳費繳稅」等，其中轉帳占比超過80％；線上交易總金額亦較去年成長近30％。

目前排名第四的一銀，也以季增8.9萬戶的速度急起直追。一銀指出，一銀近年積極拓展數位金融版圖，結合異業推出多檔線上優惠活動，打造全方位場域金融服務，融入民眾日常生活之中，iLEO數位帳戶更已突破60萬戶，位居公股第一、國銀第四。

第一銀行指出，未來將繼續透過異業結盟導入創新服務，像是2020年即與「Money錢」合作推出夢想帳戶服務，祭出最高於72萬元內（含iLEO數位帳戶12萬元）享1.2％高利活儲，優惠至2021年底，還加碼萬元圓夢金抽獎。今年並攜手新創公司「湊伙」，聯手推出金融業首例的債券團購平台，透過小額集資即可認購投資門檻較高的國外債券，落實普惠金融外，更與「集保e手掌握」合作開放銀行業務，創建無所不在的金融服務。

(時報資訊)