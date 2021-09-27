中國船企8月大進補，期間拿下42艘船、共計78.34萬修正總噸（CGT）的新船訂單，年內再度超越韓國登頂世界第一，也鞏固2021全年全球造船份額最多的領先。

界面新聞報導，Clarkson Research日前公布的全球8月造船數據顯示，期間全球新簽訂單為74艘、共計179.77萬CGT，月減54艘、CGT衰退57.59％。年減47艘、CGT衰退31.64％。

從各國排名看，第一的中國船企8月新簽訂單為42艘船、共計78.34萬CGT，CGT占全球43.58％。第二為韓國船企有16艘、共計77.88萬CGT，占比43.32％。排名第三的是日本船企，接單7艘、共計19.47萬CGT，占比為10.83％。

中國以微幅差距超越韓國登頂全球首位，這是2021年內中國第二度成為單月全球造船王。上一次是在4月，中國以53艘、164萬CGT，占比54％，是中國自2020年7月以來再次超韓國登頂全球龍頭。

憑藉著4月的巨大領先以及8月的鞏固，中國至今維持著2021年內新船訂單龍頭的寶座，Clarkson Research數據顯示，2021年前八個月全球新船訂單達1,167艘、8,705萬CGT。其中，中國占589艘、1,548萬CGT，占比46.69％。韓國則占329艘、1,365萬CGT，占比41.17％。

2021年前八個月全球新船訂單按艘數成長26.16％，按CGT成長163.89％，反映出這波全球海運盛況以及市場對運力的龐大需求。

在手持訂單方面，全球截至9月10日共達3,138艘、8,528萬CGT。中國手持訂單量為1,621艘、3,337萬CGT，CGT占全球39.13％。韓國有613艘、2,800萬CGT，占比32.84％。

受益於這波造船與運力需求，不少中國船企進補，例如中國船舶集團日前宣布，截至8月底承接各類船舶海工生效項目303艘，提前4個月完成全年目標，承接總量創下集團近十年紀錄。

(時報資訊)