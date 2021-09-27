一年一度的世界互聯網大會26日在浙江烏鎮舉行，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中在會中指出，全球面對新冠疫情的威脅之下，互聯網在社會經濟發展過程中扮演非常重要的角色，它讓政府部門服務、商業運營與交易、基本教育以及民生需求均不中斷。

但蔡紹中提醒，互聯網的發展過程中也帶來一些挑戰，包括新形態犯罪、難辨真偽的傳播，以及價值觀的錯亂等。

蔡紹中26日在世界互聯網大會的分論壇「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」致辭指出，「有互聯網真好，但也很可怕」。對於好的一面，蔡紹中指出，在線上線下整合較發達的國家和地區，互聯網的有效利用，大大降低防疫措施所帶來對民生的衝擊。同時，透過互聯網的連接應用，讓我們在世界上各個角落都有管道獲取我們所想要的內容，對人民精神層次的提升是非常重要的組成。

此外，因為互聯網不受物理限制的信息環境，成就了足夠大的用戶規模，讓新技術和新商業模式能夠在互聯網的應用上開發出來，提升人民的生活品質。當創新變得可能，才會得到實踐，社會才能不斷往前邁進，走向更美好的未來。

談到互聯網「可怕」的一面，蔡紹中指出，目前我們處於內容和信息爆炸的時代，互聯網的特性使我們面對新挑戰。他以新型態犯罪為例指出，透過互聯網的應用，個人資訊的取得變得容易，從而提高詐騙等非法行為的效益和規模。

其次，由於信息時代資訊量大爆炸且來源多重，導致日常接收了大量難辨真偽的信息。蔡紹中強調，無論是刻意或是無意，假新聞傳播對於政治、社會、經濟都產生很大的影響。

互聯網另一個挑戰，是導致價值觀錯亂。蔡紹中說，由於製作內容的門檻愈來愈低，競爭愈來愈激烈，導致走偏鋒，沒有道德底線，唯一追求流量的心態，往往占據流量的競爭優勢，但卻和普世價值觀有所牴觸。

(時報資訊)