大陸官方日前重拳整頓互聯網等業者令市場擔憂「國進民退」。主管大陸財經事務的國務院副總理劉鶴，26日在2021世界互聯網大會中重申，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營經濟健康發展，支持企業家創新創業，支持互聯網和數位經濟健康發展。

「兩個毫不動搖」指毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟。

2021年世界互聯網大會26日至28日在浙江烏鎮召開，此次大會主題為「邁向數位文明新時代—攜手構建網路空間命運共同體」，採取「線上＋線下」方式舉行。劉鶴、特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）等人透過視訊方式出席，阿里巴巴董事局主席張勇、小米董事長雷軍等人則親臨現場。

新華社報導，劉鶴致詞時表示，大陸宏觀經濟整體穩定，有經驗和能力管控風險，發展前景十分光明，將堅定不移推動改革開放和高品質發展，大力加強新型基礎設施建設，推動軟體產業發展，持續完善市場化、法治化、國際化營商環境，擴大高水準對外開放。

值得注意的是，大陸工信部7月下旬宣布展開為期半年的互聯網行業整治行動，這是一連串整頓行動中的一環。為了消除市場疑慮，劉鶴9月6日曾公開喊話，不僅提及堅持「兩個毫不動搖」，更強調支持民營經濟發展的方針政策現在沒有變，將來也不會變。

另一方面，多次遭到監管點名的阿里巴巴也出席2021年世界互聯網大會。張勇在會中演講時力挺官方政策，提出阿里巴巴聚焦社會責任的兩大戰略：ESG和共同富裕。

此前在大陸引發行車數據爭議的特斯拉強調數據安全。穆斯克表示，特斯拉已在大陸建立數據中心，所有數據儲存在大陸，只有少量訂單數據在獲得批准後才會出境。

(時報資訊)