針對國際航運貨櫃市場上「一櫃難求」的說法，大陸交通運輸部發言人孫文劍26日在記者會中指出，隨著大陸新造貨櫃產能釋放，空貨櫃周轉加快，根據主要航運公司反映，空貨櫃短缺情況目前已大致緩解。

2021年1月至8月，大陸外貿形勢持續走俏，推動國際貨櫃運輸需求大增。同時，境外疫情反復，導致部分港口塞港嚴重，國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率與空櫃周轉率大幅下降。尤其是4月份，受到蘇伊士運河阻塞事件影響，包括大陸在內各主要遠洋航線的運力緊張、供需失衡，使全球運價居高不下。

第一財經報導，孫文劍表示，針對上述情況，交通運輸部會同相關部門採取三大措施：一、引導國際航運公司擴大大陸出口航線運力及貨櫃供給，提高貨櫃運輸效率。二、配合工信部協調大陸貨櫃生產商擴大生產，並協調航運公司加快運回空櫃。三、推動港口、碼頭企業和進出口企業加強合作，並鼓勵大陸貨主企業與航運公司簽署長期運輸合約。

孫文劍指出，在大陸的主要航線上，1月至8月，各主要航運公司投入的艙位數也開始大增，其中北美航線運力達到911萬標準貨櫃，與2020年、2019年同期相比分別增長40.2％、24.8％。西北歐航線運力為567萬標準貨櫃，與2020年、2019年同期相比分別增長23.7％、8％。

在協調大陸貨櫃生產商擴大生產方面，目前月產能已經從以往的20萬標準貨櫃，提升至歷史最高的50萬標準貨櫃。隨著大陸新造貨櫃產能釋放，空貨櫃周轉加快，據主要航運公司反映，空貨櫃短缺情況目前已大致緩解。

孫文劍表示，大陸主要貨櫃生產商的新貨櫃庫存，已經超過40萬個標準貨櫃，新貨櫃供給有充足保障。目前只有個別航運公司因為船期延誤、天氣、防疫等影響，在個別港口可能出現臨時性的少量空貨櫃短缺。

值得注意的是，全球海運價格漲勢不停。截至24日，中國出口貨櫃運價綜合指數（CCFI）報價3,235.26點，與17日當周相比上漲2.5％。

(時報資訊)