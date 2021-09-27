拜登政府為了向全球展示美國對抗氣候變遷的決心，積極推動立法加速減碳，而最新目標轉向冷媒。美國環保署（EPA）近日頒布新法，目標在未來15年將冷媒採用的氫氟碳化物（HFCs）供應量減少85％。

去年12月美國國會通過規模2兆美元的新冠肺炎紓困法案時，已包含制定相關氣候法規的命令。今年5月美國環保署依照命令提出減少氫氟碳化物供應的新法規，經過數月公眾評論期後，在9月23日公布最終版本。

最終版本目前只明定氫氟碳化物逐步汰換的階段性過程與實施辦法，估計在10月1日前補足更多法規細項，並建立交易制度讓氫氟碳化物用量大的企業與用量小的企業進行交易。

根據最終版本，美國二氧化碳排放量將自2022年至2050年減少45億公噸，相當於2019年美國發電排碳量的3倍。美國企業將因減碳而省下法規成本，而政府也能省下氣候變遷對策的公共支出，估計2022年至2050年美國將因此創造2,720億美元經濟效益。

今年5月環保署提出的最初版本估計2022年至2050年二氧化碳排放量減少47億公噸，並創造2,840億美元經濟效益。環保署長雷根（Michael Regan）表示最終版本的差異主要來自公眾評論期收集到的各方意見。雷根表示：「新法規向全世界展現美國全力投入氣候變遷議題的決心。」

新法規獲得美國化工製造業廣泛支持，因為近年業者投入龐大資金發展較環保的替代冷媒。然而，替代冷媒的品質不一且市場尚未普及，令專家擔心新法上路後將使供應商及顧客面臨漲價的過度期。

雖然氫氟碳化物不像上一代冷媒採用的氟氯碳化物（CFCs）那樣破壞臭氧層，但依舊屬於高汙染性的溫室氣體。責任大氣政策聯盟估計，新法上路可能使冷氣及其他冷卻設備價格上漲2％，與當年氟氯碳化物汰換期的價格漲幅相當。

(時報資訊)