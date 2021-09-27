全球供應鏈受阻導致各式商品運送延宕、運費攀升，連耶誕樹與相關裝飾品的賣家也難逃衝擊。素有「德國耶誕大王」之稱的繆勒-布萊奇（Klaus Muller-Blech）表示，租用一個從亞洲至歐洲的40呎貨櫃如今成本暴增10倍至1.8萬美元，抵達時間卻較預定慢上八周。

現年62歲的布萊奇經營耶誕裝飾品生意，旗下2,500名客戶遍及全球28國、販賣的飾品種類高達4,500種。該公司從亞洲進口飾品後，連同自家製造的玻璃轉賣至西方國家。去年共賣出1,500萬件耶誕樹裝飾品。

他抱怨表示，旗下一批送往美國蓋茲堡耶誕商店的貨品，原本預計於6月抵達巴爾的摩港，但一直等到8月底才從德國出發、9月21日抵達港口，目前正用卡車運至商店。

耶誕節慶商品通常在6月底前運抵商店，好讓店家預做準備，像是庫存管理、製作型錄等，然後於9月底開始擺設陳列，以迎接10月初陸續湧現的人潮。

但今年情況不同，布萊奇公司僅一半貨品正送往客戶的路上。布萊奇表示：「一切都變了。你一早工作打開電腦，就發現又有商品延誤了。」

航運數據提供商eeSea指出，截至9月23日為止，仍有578艘大型貨櫃船停泊於歐亞與北美港口外等待卸貨，而從遠東地區送貨至美國與加拿大港口的船隻平均延誤時間拉長，從去年6月的14個小時增加至今年8月的近10天。

為了避免商品延誤，部分企業將海運改成空運，但這卻讓運輸成本暴增。數據提供商Clive BV資料顯示，全球9月航空貨運費率較2019同期倍增成長。此外，疫情爆發導致卡車司機人力短缺，連帶推升陸運成本。

全球各地的玩具製造商、書商、大型零售商與製造業者同聲警告，部分應景耶誕商品恐來不及送達，而運費成本攀升恐促使他們漲價因應。美國零售商表示，部分人造耶誕樹可能提前賣光，且他們決定將耶誕樹價格調高20％～25％。

(時報資訊)