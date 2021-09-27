德國26日舉行國會大選，民調顯示或許沒有政黨可以贏得絕對多數，極可能組成新聯合政府，而中間偏左的社民黨（SPD）候選人蕭茲（Olaf Scholz）及梅克爾接班人拉謝特（Armin Laschet）為新總理可能人選，勢必將為德國乃至歐洲政局帶來變數。

投票從台北時間26日下午2點到晚上12點進行，結束後開始公布出口民調。受疫情影響，數百萬計的選民以郵寄選票方式投票。

執政16年的總理梅克爾（Angela Merkel）決定不再連任後，其所屬中間偏右的基民黨（CDU）／基社黨（CSU）執政聯盟聲勢滑落，只能穩住基本盤，民調撐在第二位。

主張環保政策的中間偏左綠黨（Green Party）本來聲勢大好，4月民調領先其他政黨，但中間偏左的社民黨（SPD）從後趕上，近幾周民調處領先地位。

選前一周各民調顯示，SPD支持率約25％，執政聯盟約22％，綠黨約16％，親商界的自民黨（FDP）跟極右派另類選擇黨（AfD）支持率各自約11％，立場左派的左翼黨（Die Linke）約6％。

若是由三個政黨組成多政黨聯合政府，小黨將發揮關鍵重要作用而增加影響力。但組閣的磋商程序可能耗時數周，甚或數月。

顧問公司Teneo Intelligence研究部副理尼克爾（Carsten Nickel）認為，SPD或基民／基社聯盟勝選，都可能選擇跟綠黨和FDP籌組新政府。

他認為SPD也可能跟綠黨與左翼黨結盟，甚至跟基民／基社聯盟合作，但這不會是SPD首選。

可望成為新總理的SPD候選人蕭茲（Olaf Scholz）被外界視為具經驗而可被信任的人。他在梅克爾政府擔任財長與副總理，讓SPD有跟基民／基社黨尋求合作的可能。

梅克爾接班人拉謝特（Armin Laschet）和領導綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock）競選期間因陷入不少爭議，被視為能力一般的政治人物。像拉謝特7月到洪水災區勘災時在鏡頭前大笑，重創其個人形象。

(時報資訊)