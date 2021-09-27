每逢中秋、農曆新年，大家在歡心送禮的時候，總是先從知名的品牌、漂亮的包裝設計來優先選擇，也因此在這些節慶時間的新聞中，總會看到某某庇護工場業績衰退無法達標，讓人既可惜有有種幫不上忙的地方。

事實上台灣的庇護工場，生產的產品中重疊度過高，一直是不容易解決的問題。其中跟節慶送禮相關的，最常見的前三名就是糕點製作、手工皂製作及禮盒包裝組裝。而延伸的問題就在於，就算不是節慶的時候，這些勞務的項目所獲得的利益，也只是讓各地的庇護工場打平開銷或是加上政府補助後稍有盈餘。

而庇護工場的存在，別於單純學習技能的小作所，必須能透過勞動帶來營收，而庇護員工也因才能獲得相關的勞工保障和實質收入。筆者從過去輔導庇護工場及協助行銷的經驗來分享，從三個層面來思考，疫情的衝擊後，本來就不容易經營的庇護工場，可以如何提升並且能逐步擺脫每逢節慶必缺業績的困境。

一、認真建立品牌的價值

很多非營利組織始終無法好好面對，自己根本沒有建立完整的品牌形象，也沒有讓社會大眾了解，不同組織品牌之間的差異，和建立的價值與原因。當庇護工場更接近商業組織時，就要用企業的方式來做行銷，讓品牌的建立優先於那些苦情的訴求。

而除了組織品牌外，建立產品及服務品牌的形象，更是庇護工場的當務之急，沒有特殊的產品品牌，或是讓人記憶深刻的產品品牌，又怎麼在市場上與一般產品競爭。就算初期無法建立產品及服務品牌，至少應該尋找資源，推出真正有市場競爭力的產品及服務，而不是靠普通的產品就想讓消費者買單。

二、主管機關認真面對競爭問題

當台灣市場就這麼大，庇護工場之間的高度同質性問題，卻始終沒有更好的解套方式，雖然市場競爭機制是合理，但到底庇護工場的存在與價值，若是為了能創造更多的身心障礙者就業與改善生活的機會，那就要面對總體市場的現實問題。不斷出現同質性的庇護工場，並不會創造更大的市場，反而壓縮了原本可以獲利的機會。

從具有一定規模的庇護工場和母機構著手，給予更合適的培訓資源和相關生產的技術，並且從庇護員工的技能提升，針對具有一定成長空間的產業來切入，甚至更進一步與該產業擁有資源也願意提供協助的企業合作，像是之前庇護工場與上市企業合作的模式，讓庇護工場可以更有市場的生存能力。

三、輔導與評鑑機制的改革

不少地方受限經費或是長官的要求，反而不願意邀請具備足夠專業能力的顧問協助，或是就算專業顧問進場協助時，也沒有資源和要求改善的強制性，來幫助庇護工場。最後導致專業顧問無法發揮，評鑑結果不佳的庇護工場也沒有退場機制，反而表現良好的庇護工場更被被剝奪了被協助的資源。

當庇護工場需要多的幫助，以及品牌和能力的提升時，回頭檢視各地方政府和主管機關，對於怎麼系統性的輔導庇護工場，以及在評鑑時的標準都是值得探討改進的地方。若是從政府許多針對企業提升的專案來看，輔導顧問扮演的角色應該能夠更明確的幫助庇護工場。

(時報資訊)