2020年新冠疫情爆發造成政治、社會、經濟、商業…各個領域的重大影響，保險行業也受到波及，全球的保費收入相較於前一年銳減950億美元、衰退程度2.1％，為2009金融風暴的兩倍！ 此次疫情加速保險業的數位轉型，許多轉型不但是再也回不去，更是持續發酵擴大中。

保險業「文藝復興時代」

被推向新的高峰

整體而言保險業在此次疫情下的抵抗力是強韌的，全球今年經濟復甦，保險業總保費亦是預估成長5.1％，並且普遍看好未來數年的持續成長。相較國外，台灣疫情趨嚴晚一年，隨後引發的應變、轉型、復甦似乎也延後。今年全球保費成長的預估，歸因於幾項重大市場變化。

從消費者方面來說：疫情促使民眾大幅提高風險意識，體認保險的價值，儘管疫情期間經濟收入不穩定，使得每一件保單的平均保費降低，但投保人數卻是大幅增長，許多年輕人或是以前不買保險的人在疫情下購買了保障型的簡易保單，例如防疫險或定期險；今年上半年美國49歲以下民眾投保率陡增13％。網路行銷保險亦開始普及，一個以數位化與年輕化消費者為中心的市場形成了。

政府方面更加體認其面對系統性風險時的角色與責任，未來的監理會持續加強，聚焦於保險產品的功能與定價。另外，對於永續經營ESG，尤其是E（environment）環境永續，氣候變遷等問題會更加重視。

保險業者方面，疫情期間加速學習敏捷應變與創新的能力，其根本影響就是重新塑造企業文化。 2021年高達96％的美國保險公司增加數位科技研發預算，其強度由高至低為：數據庫、應用服務開發、AI機器學習、基礎設施架構，皆是起因於保險業者在疫情下聚焦發展多元化數位行銷工具，爭取全通路與消費者緊密溝通。去年壽險網路行銷業績成長幅度為30～50％，今年預計倍增。

另一項特別收穫是保險公司在疫情期間採取的遠距工作，似乎與員工達成一些共識，八成以上的公司認為遠距依然維持工作效率，員工則認為遠距免於通車奔波，降低感染風險，並彈性兼顧工作與家庭。 根據市調，超過半數以上的美國保險公司為了留才，已規劃「遠距與職場混合式」的上班模式，除了節省辦公室空間成本，更能彈性地跨城市、跨國界招募全職或兼職的優秀人才。

科技、人才、行銷的跨時代戰略

過去一年加速的轉型引發未來新的戰略趨勢。在科技戰略上，以往採取保守漸進式數位轉型的業者，不再有觀望猶豫的空間。數位科技轉型的「速度」、「廣度」與「深度」成為未來競爭的關鍵！領先的業者已在大步加速開發數據應用服務與導入AI機器學習。

以新加坡一家數位轉型領先的保險公司為例，今年的業績成長與後面競爭者拉開了雙倍的差距；旗下業務人員使用網路行銷，遠距約訪，視訊成交，業績倍增，線上銷售過程以AI全程錄影與標註，做為訓練與管理的有效工具；目前研發跨國界遠距銷售，突破法規限制，開發「保險無國界」新市場。

在人才戰略上，培養員工創新與數位能力，招募新一代菁英開發新市場，整合遠距與職場混合式工作模型，發展更具彈性與多元化的人才戰略；跨世代、跨城市、乃至跨國界培養優秀人才是決勝關鍵。

在行銷戰略上，虛實整合線下與線上生態圈全通路，提升數據洞察，優化客戶體驗，加速開發新市場，拉大產品與服務的差異化。未來的競爭不再是增員了幾百位業務人員，增加了幾家銀行保險分行，而是跨領域至食衣住行育樂生態圈，掌握保險推薦的切入場景，獲取百萬數位客戶的能力；保險業務人員競爭力也不再僅是當地人脈充沛，而是建立品牌，社群經營，遠距約訪，建立成千上萬人準客戶生態圈的能力。

後疫新世界以創新為中心思想，保險新戰略必須具有跨時代的宏觀與前瞻：

●數位轉型，跳脫既有框架

●人才運用，打破時空藩籬

●營運行銷，跨界領域疆土

善用數位世界無疆界，發揮創新DNA 的保險業者才能成功的邁向保險4.0 新時代。

(時報資訊)