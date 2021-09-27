疫情熱、天氣熱、景氣熱，用電需求一下爆炸，今年5月停電兩回荒謬背後卻掩蓋不住台商回台大投資對水電等「五缺」未解的恐慌！缺電對企業衝擊有多深？CRIF中華徵信所公布去年全國100大企業，營收淨額總計23.9兆元，換算平均一小時100家公司創造27.3億元營收淨額。一旦停電，總損失恐將是10位數起跳。

「突然停電造成總體經濟損失難以評估！」中央大學講座教授梁啟源認為，行業別差異很大，服務業停電後數小時可恢復營運，惟半導體、石化、鋼鐵等產業可能因停電，導致停工或耽誤生產，須花費1～2天才能完全恢復。若以台積電去年營收1.33兆元估計，停工一天就損失36億元。

「五缺」是工商企業投資最大的隱形殺手！2019年7月1日，政府利用中美貿易大戰外在形勢，祭出投資台灣三大方案，吸引鮭魚返鄉外，並希望大企業牽手中大及中小企業供應鏈在台生根，累計至9月17日止，投資台灣三大方案已超過1兆3,413億元，不過，缺電風險升高，工商企業終日憂心忡忡。

「台灣目前無法、也越來越無法提供穩定的電力」，中經院助研究員陳中舜認為，最近火力電廠大修時間變短、大修時間提前，無法仔細檢查各條管線，火力全開時機組故障非新鮮事，核三廠1號機今年5月大修甚至提早歸隊救援。這些在在凸顯「缺電的現象」。

陳中舜透露，中經院曾做過電業調查，日月光、光寶所在的楠梓加工區，一年內竟跳電高達11次，供電與電壓不穩情況悄悄在南部「擴散」，甚至傳出台積電拜託副院長沈榮津出面協助解決。以台積電展開2奈米、3奈米先進製程布局來看，至2025年用電估佔全國尖峰用電「一成以上」，一旦供電不穩定，對台積電高精密工業衝擊甚大。

先進製程耗電量較高，有半導體大老就說，政府招商引資，促使台資企業返台大投資近兆元，但企業最擔心的，就是台灣的水、電及人才等五缺問題，尤其缺電，讓企業對供電的穩定度如芒刺在背。

更有甚者，台灣用電成本原為亞鄰最低，但經濟部以未來用電成長、能源配比調整，得出2025年電價上漲最大值約33％，從每度2.55元升至每度3.39元，在亞洲國家中只比日本低。依能源專家梁啟源估算應上漲58％，若此我電價居世界前段班，對半導體投資影響甚大。最近台積電擬赴美、日、歐洲投資，除各國對半導體晶片短缺要求外，電價及供電穩定不無也是考量因素之一，「台積電已經開始外移」，梁啟源這麼認為。

(時報資訊)

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