今年酷暑的熱浪來得又早又急，機組還在歲修，5月用電頻創高峰。民眾疑惑，513備轉容量率有10％，為何還是缺電？學者專家認為：備轉容量率是有問題的！清大工程與系統科學系教授葉宗洸認為：「鴨子曲線已愈來愈扭曲」，當傍晚用電第二尖峰出現時，並無充分調度能力，才是必須解決的當務之急。

所謂鴨子曲線，伴隨再生能源而來。簡單說，電力負載從早上開始往上爬，大概在下午2～3點為最高尖峰。當太陽光電負擔白天大部分電力時，傳統能源（煤、天然氣等）供電量將下凹，越接近日落，傳統電源越往上攀升，形狀輪廓就如同鴨子的脖子，就是「鴨子曲線（Duck curve）」。

513缺電當天，台電指備轉容量率有10.03％（約368.2萬瓩），但興達電廠跳機容量為230萬瓩，兩者相減應剩下約138萬瓩電力，這些電力蒸發到哪裡？真是啟人疑竇。

「尖峰負載不應用白天最高那一點來看」，台灣電力企業聯合會理事長黃重球指出，夏天中午最高尖峰的備轉容量率達10％並不難，這不是最壞情況，但應付不了晚上，太陽下山後，用電負載減少，但光電負載下降速度很快，大於用電負載減少的量，才是調度最大風險的時刻。晚上「第二尖峰」備轉容量率恐都不足10％，此時傳統電力須快速升載支援，但能否這麼快就升起來？這是未來次尖峰調度嚴肅的新課題。

民眾對台電供電亮綠燈已失去信心，台電調度處長吳進忠坦言「的確需要檢討」。一片雲、一埸雨都會影響太陽光電供電，目前光電裝置容量6.8GW，瞬間最高發電達425萬瓩，太陽下山光電跟著「下班」，調度風險從白天轉移到晚上6～8點的夜尖峰，光電占比愈高，「未來晚上停電機率相對更高」，這一點台電並未否認。

「有槍沒有子彈」也是備轉容量率失準原因之一。吳進忠說，原本水力以裝置容量打折抓出今年可貢獻調度約177萬瓩，但實際5月僅25萬瓩可供調度，可見枯水年對系統調度風險之大。另汽電共生廠餘電回售也是如此，倘若業者訂單滿線，製程用電增加，尖峰回售台電的餘電，與預估就有不小落差。

「台電備轉容量率公式沒問題，有問題的是估算方式過於樂觀，也不夠即時」，葉宗洸就點出，台電每日清晨公布一次備轉容量率無法反映即時狀態，「即時」備轉容量率其實遠低於10％，且沒有足夠備援機組，所謂「供電綠燈」，不過是配合上級長官的「不缺電宣示」，只是安慰高層的作用，和實際情況背道而馳。

(時報資訊)

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