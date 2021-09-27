未來六年備用容量率目標規畫 編按：今年513、517全台無預警二度大停電，為2025年非核家園「532」能源轉型政策敲下警鐘，更提醒執政當局要正視缺電危機，不切實際的選舉政見必須調整，否則不僅2025年後無法提供穩定的電力環境，更遑論因應2050年淨零碳排的全球目標。本報特別製作「搶救缺電大作戰」系列報導，供執政當局及各界深思，盼為護國神山重鎮的台灣尋找出路。

當電動車在晚上充電形成生活日常，太陽光電占比愈來愈高，你能想像，2025年太陽下山後，萬家燈火即將亮起的那一刻，夜間「第二尖峰」缺電機率變高了，屆時，白天更不懂夜的黑。

盤點台灣能源結構及供電現況，今年5月兩次大停電，工商界認為「不是意外，是預料中的事」，停電不只攸關經濟，更是國安課題，2025年零核的台灣，若做不到穩定供電，工商大老直言：「台商會出走，外資不敢來！」

513、517大停電 兩記當頭棒喝

場景一：5月13日，本土疫情大爆發，600例、700例，數字每天往上竄升，2點整指揮中心正在舉行記者會，10萬人在電視前緊盯阿中部長談話，2點40分現場突然燈光、冷氣、麥克風聲音全滅，網路直播訊號中斷，全場譁然。

場景二：5月17日，一早供電預估亮出供電充裕綠燈，中午興達跳機，太陽下山後，負載居高不下，「夜尖峰」過不了關，行政院副院長沈榮津、經長王美花進駐台電，拿著電話狂叩半導體、鋼鐵等工業大戶，請託多用自備發電機，幫助夜間降載。約在8點民眾手機「電力中斷國家警報」此起彼落嗡嗡作響。

缺電，很不幸在5月提前出現了！七年前，時任台電董座黃重球、經濟部次長杜紫軍，都曾在立院回答綠委：「一旦沒有核四、三座核電廠不延役，2021年前後會有限電危機。」他們不是預言家，不過是盤點台灣供電情況、能源轉型的結果。

台商大投資 用電需求被低估

中美貿易大戰促使台商回流，台積電先進製程擴大投資增加用電，旱象頻仍水力無法備援，酷夏提早5月來叩門，種種變數都打亂台電電源開發及電力調度。隨著光電占比提高，傍晚太陽下山，瞬間光電快速減少供電量遠大於晚上用電負載減少的數量，「夜尖峰」（又稱次尖峰）態勢成形，2025年之後，黃昏夕陽無限好之際，正是電力調度上場緊張時，晚上缺電將成為新趨勢，不得不未雨綢繆。

能源結構變化及極端氣候已帶來嚴峻考驗，核電被迫退役，大型新機組又上不來，青黃不接導致停電危機，在在提醒政府：缺電警鐘已響起，若沒有足夠備援機組，2025年貿然棄核，台灣將步步走向缺電懸崖。

513停電並非供電不足？清大工程與系統科學系教授葉宗洸認為政府避重就輕，5月停電已反映兩個問題：一、備轉容量率燈號與實際有落差；二、供電綠燈的「假象」遮掩不了備援電力已然不足現實。

2019年蔡政府向大家拍胸脯保證「不缺電」，就是經濟部要求台電備轉容量率做到10％以上，先前2016～2019年7月之前備轉容量率有高有低，到了2019年7月之後都在10％以上。這種保證是否僅一種「假象」？從5月的大停電，幾經不起檢驗。2016年蔡政府上台後，台灣美國商會每年向我遞送白皮書，都關切台灣2025年零核後，能否百分百確定有足夠、可靠、成本具有競爭力電力；商會更建議邁向非核家園過程，應保留特定核電廠作為備案，因應難以克服的能源轉型阻礙及緊急國安事件。

企業界對缺電憂慮並非無的放矢，經濟部能源局5月公布「2019/2020年度全國電力資源供需報告」中，指出未來2、3年內因燃料限制，將影響當年度備用容量率達15％目標。換句話說，第三天然氣接收站若蓋不起來，電力調度將左支右絀。中央大學管理講座教授梁啟源說，三接影響大潭8、9號兩部燃氣機組各110萬瓩裝置容量，也影響2024年電力將近6％備用容量率，北部缺電壓力更大，不考慮尖峰負載成長下，至2025年北部供電缺口夏季尖峰估約467萬瓩。

新機組補位不及 高估供給

值得注意的是，梁啟源並觀察到，2019到2027年的年均供電負載成長為2.5％，尖峰用電成長2.3％，幾乎是2019年預測值的「2倍」，但在新設電廠部分，變化卻沒有那麼大，未來半導體用電都在高檔，需求面顯然被低估了。另一方面，供給面卻被高估。能源局在2024至2027年改採夜尖峰預估備用容量率，都在18.1～19.9％高於法定15％，表面看來沒有停電壓力，實則與光電增加有關。

梁啟源認為，太陽光電傍晚「停工」，不能計入備用容量率，以2025年為例，扣除光電後「備用」容量率僅6.8％，若再扣除大修機組，「備轉」容量只剩71萬瓩（1.8％），如此風險極大，稍有21萬瓩跳機，就會低於50萬瓩，進入「黑燈」準備停限電狀態。不僅供需失衡，三接外推延後兩年半完工、年底有公投變數；中火新建兩部燃氣機組中市府要求先拆後建且環評未過；協和電廠改建燃氣環評也沒影子；替代核電的光電、風電目標年年跳票，未來四年光電要追加三倍才能達標，梁啟源反問：「可能嗎？」

政府能源政策亂了套，若天真想在2025年棄能，簡直天方夜譚！「政府備用容量率、備轉容量率，都有摻水問題」，梁啟源示警：整個能源計畫都有問題，「2025年停電，幾乎無法避免！」

(時報資訊)

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