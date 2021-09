台灣網路發展20餘年,若有人要撰寫台灣的網路史或電商史,網家董事長詹宏志絕對是其中一個重要的角色。不過,回顧自己從創業走來至今的成績與角色,詹宏志謙卑表示,自己的創業是「因緣際會」,而從小組織變成大企業,他形容自己是「一個一路回應、一路學習的人」。

而面對下一個世代,詹宏志說,網家近年來積極扶植年輕世代,集團內的主要經營階層過去三年已更換一輪,今年股東會也改組董事會,自己雖暫無明確的時間表,但確實開始慢慢啟動退休計畫,將交班給下一世代的員工。

「我的創業是一個意外」,回顧自己一路走來的歷程,詹宏志這樣說,「我本來就是編輯出身,我是一個編書、賣書的人」。他回顧,當初與夥伴一起創立《PC home電腦家庭》雜誌,剛好碰到1995年美國網路崛起,「我們認為要多多告訴讀者網路是未來趨勢,一邊寫著,就決定自己做網站」。就這樣,詹宏志從場邊觀賽的人,正式變成下場參賽的球員,也開啟了網家的電商旅程。

詹宏志回憶,「我在1995年的時候就是Amazon的用戶,當時我只要碰到美國的出版家,都會問他們怎麼看Amazon這樣的網路書店?有一位副總裁這樣形容『That’s the revival of the backlist』(舊書目都復活了),讓我至今印象深刻」。因為網路打破實體的限制,對讀者來說,舊的書只要仍然有書目,每一本書就仍有交易的機會。後來,網路家庭在2000年開始做電商,一晃眼進入第20個年頭,深入台灣民眾的生活。

網家近年來不斷調整,對外擁抱外界合作,對內則調整經營階層,今年董事會改組,更罕見找來外部夥伴,在在顯示這個老字號電商龍頭,將開啟一段與過去相當不同的營運之路。

詹宏志說,自己已慢慢啟動退休計畫,希望下一世代的接班團隊,除對公司獲利負責外,更要對社會有想法。

他舉例,例如今年疫情期間,有電商同業停送萬華、板橋等疫情熱區,網家仍然堅持照常配送;也有人建議網家應關掉單瓶單罐的商品,以加快出貨速度,在詹宏志的堅持下,仍然照舊運行。「這是出於好意,雖然不是每一次都對,但是每次的挑戰都是學習,而經過這次之後,未來我們的物流系統應變能力跟彈性都將會更好。」

至於退休後要做什麼?詹宏志透露,其實自己從年輕時,就有一系列的寫作計畫,題材從從觀念的到文學性的都有,「這是我心中最大的掛念」,希望在退休後可以慢慢完成。

(時報資訊)