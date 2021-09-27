台灣網路發展20餘年，若有人要撰寫台灣的網路史或電商史，網家董事長詹宏志絕對是其中一個重要的角色。不過，回顧自己從創業走來至今的成績與角色，詹宏志謙卑表示，自己的創業是「因緣際會」，而從小組織變成大企業，他形容自己是「一個一路回應、一路學習的人」。

而面對下一個世代，詹宏志說，網家近年來積極扶植年輕世代，集團內的主要經營階層過去三年已更換一輪，今年股東會也改組董事會，自己雖暫無明確的時間表，但確實開始慢慢啟動退休計畫，將交班給下一世代的員工。

「我的創業是一個意外」，回顧自己一路走來的歷程，詹宏志這樣說，「我本來就是編輯出身，我是一個編書、賣書的人」。他回顧，當初與夥伴一起創立《PC home電腦家庭》雜誌，剛好碰到1995年美國網路崛起，「我們認為要多多告訴讀者網路是未來趨勢，一邊寫著，就決定自己做網站」。就這樣，詹宏志從場邊觀賽的人，正式變成下場參賽的球員，也開啟了網家的電商旅程。

詹宏志回憶，「我在1995年的時候就是Amazon的用戶，當時我只要碰到美國的出版家，都會問他們怎麼看Amazon這樣的網路書店？有一位副總裁這樣形容『That’s the revival of the backlist』（舊書目都復活了），讓我至今印象深刻」。因為網路打破實體的限制，對讀者來說，舊的書只要仍然有書目，每一本書就仍有交易的機會。後來，網路家庭在2000年開始做電商，一晃眼進入第20個年頭，深入台灣民眾的生活。

網家近年來不斷調整，對外擁抱外界合作，對內則調整經營階層，今年董事會改組，更罕見找來外部夥伴，在在顯示這個老字號電商龍頭，將開啟一段與過去相當不同的營運之路。

詹宏志說，自己已慢慢啟動退休計畫，希望下一世代的接班團隊，除對公司獲利負責外，更要對社會有想法。

他舉例，例如今年疫情期間，有電商同業停送萬華、板橋等疫情熱區，網家仍然堅持照常配送；也有人建議網家應關掉單瓶單罐的商品，以加快出貨速度，在詹宏志的堅持下，仍然照舊運行。「這是出於好意，雖然不是每一次都對，但是每次的挑戰都是學習，而經過這次之後，未來我們的物流系統應變能力跟彈性都將會更好。」

至於退休後要做什麼？詹宏志透露，其實自己從年輕時，就有一系列的寫作計畫，題材從從觀念的到文學性的都有，「這是我心中最大的掛念」，希望在退休後可以慢慢完成。

(時報資訊)