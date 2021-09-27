台灣網路與軟體產業近期陸續傳出好消息，包括如Appier沛星科技、91App進入資本市場，成功IPO，為過去沉寂多時的台灣網路、新創產業注入一劑強心針。

網家董事長詹宏志認為，事實上，回顧過去十年，台灣不管是國家或是企業，「對數位經濟、網路產業的理解跟投資，都還是太少了」。他認為，不管是在政策上或是投資上，政府應該要多做「點火的工作」，多花一點力氣去理解網路產業，才能帶動整體產業向上發展。

詹宏志說，1999年經濟部推動資訊業電子化的A計畫、B計畫中，在當時的規劃中，政府認為台灣市場太小，沒有做電商的需要，所以推動電商時都以B2B為設計，與消費者沒有關係。「這樣的判斷導致台灣電商發展的前20年，政府在當中通通沒有角色」，而國發基金開始關注電商，也是在TiEA（台灣網路暨電子商務產業發展協會）成立之後，那時台灣電商已經發展15年了。

「台灣原來的old money已經投資了其他產業，對電商也沒有再多的投入。同時，擁有大量資源的資通訊產業也缺席，國家對網路產業的投資，亦沒有整體戰略上的規劃」，詹宏志總結，「從90年代到現在，台灣企業、政府對網路的投資，都太少了」。

這兩年因為疫情衝擊，傳統實體零售業受打擊，讓產業開始有更強的動機加強對網路、電商產業的投資。詹宏志說，儘管這些人不是網路或電商背景出身，只要有人願意投入，任何可以促成投資的東西，都是好事。

7月下旬，台股戰略新板、創新板正式上路，外界將之視為活絡新創與市場資金的一大動能。不過，詹宏志認為，光是一個交易的板塊是不夠的。他表示，市場投資之所以會熱絡，一是有出場機會，二是要有實際利益以及成功例子出現。他舉例，「網家2005年掛牌，之後刺激台灣許多網路公司創業，也吸引新的投資人進來，台灣的創投更願意投資。」

而所謂「出場的故事」，詹宏志認為，除了上市上櫃以外，併購、交易都是活絡市場的重要因素。「如果只是交易板塊的問題，現在的主板、櫃買市場都在，稍微修改一下上市櫃條件就行了。所以，要根本活絡資金，不是只有新增交易市場就能解決。」

詹宏志建議，台灣的公司法如何去放寬限制，對於活絡新創以及資金都是很重要的。他說，過去企業的經營團隊要擁有選擇權、技術股，執行較困難，很多新創因此不得不成立境外公司。因此，法規如何讓資本形成、股權設計上可以更靈活，對新創來說相當重要。

若以投資的角度來看，如何鼓勵資源較多的產業，將手上的資金投入到數位經濟相關的產業，且能獲得稅務上的激勵，也能吸引各種資源移動。

詹宏志說，「這些事情，將比多設立一個上市的板塊，還來得更重要。」

詹宏志說，台灣過去十多年來，政府對於數位經濟、網路產業的理解太少，建議政府應該多做「點火的工作」，更應該多花一點力氣去理解產業生態。他舉例，去年三倍券直接將所有的電商一竿子打翻，全數排除在外，就可以知道「說這話的人，完全不了解電商」，且忽略了每一種電商類型不盡相同，還有非常多的電商在疫情之下根本不是受惠者，反而是受害者。

(時報資訊)

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