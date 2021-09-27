欲知更多面對面報導，請掃QR Code 台灣電商發展20年，每隔一段時間就會出現全新的挑戰與競爭者。5月中本土疫情來襲，翻轉台灣民眾的消費型態，加速線下消費往線上靠攏，除形成「疫後新常態」以外，也讓產業競爭態勢加劇。

對此，網路家庭董事長詹宏志認為，近幾年來，傳統電商的技術發展已成熟，但新技術、新型態的電商興起，是挑戰，也是機會。而網家集團從小新創一路蛻變成台灣電商龍頭，展望未來營運藍圖，詹宏志說，這幾年網家正經歷極大的轉變，未來將擘劃三大板塊─電商、金流、物流，並將過去「關起門來做」的服務陸續分享出來，除了讓集團營運更穩固以外，也攜手整體產業轉型，持續朝成長方向邁進。以下是詹宏志接受本報專訪的訪談紀要。

問：疫情對台灣電商產業帶來的挑戰與商機會是什麼？

答：去年疫情爆發後的最大的變化，來自於消費者對外送、外帶的依賴快速增加。這不是傳統的電商，而是三方媒合式的電商，他們一開始處理餐飲，後來變成一部分的購物，慢慢開始做倉庫、生活必需品，就像做了一個「空中便利店」。

向超短鏈物流挑戰

如果以物流的角度來看這種新型態電商，說是短鏈，其實都還不夠短。過去的短鏈物流指的是24小時、6小時，但這種新型態的媒合型電商，指的是20分鐘的「超短鏈」物流。電商一直不斷發展，所有的模式都還在重組中，我認為，這兩年對電商來說，是開拓機會的時間，卻也是挑戰很多的時期。

問：網家是否考慮布局超短鏈物流？

答：的確，我們想要做出一個架構，裡面包括長鏈、短鏈、超短鏈。長鏈最大的好處，就是倉儲集中、選擇性多。例如網家的倉庫有200多萬種商品，這在以前很難想像。即使大型的零售量販店，商品數也不過就是10多萬種。所以，長鏈或集中式的物流，最大的好處就在於「給消費者最多的選擇」。

疫情貨物大塞車 成改進動力

而中鏈，也就是衛星倉，可縮短物流時間，但同時商品選擇也得減少，數量大約5萬～10萬種，但距離時間縮短，可用較快的速度送達。

而新型的超短鏈物流，比較接近便利商店的倉儲，約3,000～5,000種，是生活最緊急的必需品。我認為，這三種物流會以分工的樣貌呈現，不會誰壓過誰。對網家來說，我們三種都要做。長鏈過去我們下很多功夫，中鏈近期已在積極發展，而最近網家投資新創Pickupp，瞄準的就是超短鏈物流。

問：疫情爆發，網家物流塞車，未來怎麼調整？

答：5月本土疫情爆發讓我們訂單爆量，過去一張訂單裡可能5、6樣商品，但疫情帶來恐慌性購買，一張訂單可能出現70、80樣商品。以前我們希望消費者選擇更多，所以有很多單瓶裝的商品。這些在平常是好事，在疫情下卻變壞事，造成揀貨的時間暴增。

疫情期間，我們的工程師不眠不休調整系統，讓模式可以快速切換。下次再碰到類似情況，就可以快速因應。同時，我們也增加生活必需品的衛星倉，希望維持豐富的商品數以及物流彈性。每次遇到的狀態與困難，都是我們改進學習的動力，未來網家物流能力也會更強。

問：請分享網家未來的營運布局？

答：過去我們比較像是「關著門」在解決問題，這些年情況改變了。傳統電商的技術相對成熟，但是新興的技術卻是分散的，不適合一家公司自己獨立完成。例如AI，無論應用在客服機器人、智慧推薦系統、網路廣告投放等，這對未來電商發展很關鍵，但卻不適合自己完成。

這兩年網家最大的變化是，我們找了很多人合作，一家一家談，也投資外部公司。同時，我們自己的流量、會員、服務也可以拿來跟很多人分享。從這個角度來看，網家集團未來五年間最重要的工作，將可分成三大板塊：

一是電商，包括從marketplace、B2C、跨境電商，甚至網家還未涉入的微商型的電商，我希望把各種形式的電商結合起來，也跟實體商店連結。例如，你要做電商，我把流量、環境提供給你，也可以提供營運服務。線上線下要整合，我們不用像大陸一樣透過併購，而是可用連結的方式來完成。

又例如，若零售業需要建立獨特的旗艦店，或代營運、處理金物流，網家未來都可以安排。倒過來說，網家集團自己開發的產品，也不只在自己的平台上賣，可以到全家、全聯等實體通路去賣。

目標年營收衝千億

二是支付，這是所有廣義網路金融的底層，我們期望形成一個網路金融服務的次集團，預期在今年底前將可以看到一部分成果。第三，就是物流倉儲。明年中華郵政物流園區啟用後，網家整體倉庫的吞吐量，將可增加兩倍半，除了自己用以外，更可以分出來做服務，不管是幫電商、實體商店，只要有送達或交付的需求，我們都可做。同時，網家除了擴建自己的車隊，也投資別的物流公司，強化物流能力。

所以這三大板塊，簡單來說，就是把我們的金流、物流、資料能力拿出來變成服務。過去我們花了很多心力在這部分，這兩年將慢慢可以看到一些成果顯現。網家仍朝向千億營收的目標邁進，上述的三大板塊都是未來營運的動能。

(時報資訊)

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