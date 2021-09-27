工商時報主辦的第12屆「台灣權王大賽」與元大、中信、兆豐、 永豐金、統一、凱基、群益金鼎等券商合作，競賽正如火如荼進行中。社長陳國瑋指出，權證具多項特點，在了解商品特性後納入操作策略中，是很好的投資商品，值得推廣。25日本報舉辦投資理財講座「理財起跑線」，由投資界名人阮慕驊、夏韻芬，以及專職投資人「股權奶爸IF」黃毅夫等分享理財心得及權證實務經驗。

陳國瑋致詞時指出，權證值得推廣之因，在於以小博大，特別適合個股股價高檔的此時，可藉之參與高價股行情，且靈活度高、多空皆可，與個股期貨一樣可享受高槓桿投報率，但無保證金問題等，可謂「下檔有限，上檔無限」，惟因時間價值，不能長期持有，但可納入在投資組合中，增加操作靈活度。

陳國瑋表示，今年台股蓬勃發展，成交量之大30年來首見，資本市場結構全然改變，令人雀躍的是，大批投資新手加入，年輕人開始重視理財，而「好的理財知識，一生受用」。

權證因時間價值，適合短打、不能長抱。針對權證進場時機，阮慕驊表示，他搭配現股的策略是，當手中持股獲利出場後，可用部份獲利買入認購權證，再搭一波個股賣出後續漲行情。另外，除權息前、法說會前等個股事件，以及強勢股波段上漲、技術面突破多頭排列等時機，都可藉權證介入個股看漲行情。

權證的篩選上首重標的，黃毅夫強調，看好方向再進場，並指出篩選權證五大要點：委買委賣價差要小；券商掛單量要足；不要太價外，但也不要太價內，幅度約10％，價平附近最剛好；流通比例不要太高；剩餘天數不要太少。他補充，太價外的權證，Delta值小，對現股價格變化敏感度低；將到期的權證，時間價值耗損速度快，很可能侵蝕權證漲幅，因此，盡量避免價外又快要到期的權證。

個股股價在除權息旺季常有大幅度波動，是權證投資人常利用的時間點。黃毅夫指出，因權證非現股，以權證參與個股除權息，無法實際領股息，但當個股票配發股息、股價產生變化時，券商會自動調降權證的履約價，並調升執行比例，確保投資人持有的權證權益不變，因此，權證價格不受除權息影響。由這個角度來看，投資人等同於提前領股息，毋須多等一個月。

針對小資族理財，夏韻芬點出四大好習慣：（1）「專注本業拚加薪，累積第1桶金」，學會記帳；（2）「先付錢給自己」收入扣掉儲蓄與投資後，才是支出；（3）永遠過得比現況低一階的生活，讓存錢比率30％起跳；（4）定期定額投資，讓複利發威。夏韻芬強調，投資講究效率，加快本金擴大的速度。更重要的是，要懂得賣股，幾項參考原則，包括目標價達標、或公司業績表現不如預期也要出場等。

(時報資訊)