下半年正值電子產品供應鏈傳統旺季，雖然面臨晶片缺貨問題，包括智慧型手機、筆電及平板、車用電子、機上盒及WiFi裝置等業者仍產能滿載力拚出貨，沒想到大陸能耗雙控政策出台，一紙停電停產命令送達，連緩衝期都沒有就直接斷電，讓位於蘇州及昆山當地的台商措手不及，連蘋果iPhone 13供應鏈都可能受影響。

由於電子產品生產鏈強前高度垂直及水平分工，在全球晶片及關鍵元件仍在缺貨的情況下，任何一個環節停擺，都可能會造成整個生產鏈被迫降載或停工。位於蘇州及昆山的業者26日接到停電停產命令後，都把所有可能執行的產能替代方案全都攤在檯面上，對供應鏈危機處理能力是一大考驗。

大陸多個省政府從中秋節過後陸續推出各種限電措施，昨日終於燒到電子業供應鏈廠商群聚的江蘇，規模小一點的業者幾乎沒有一家倖免於難，目前江蘇僅有大型組裝廠沒有接獲限電通知，但是組裝廠光有電不夠，電子產品出貨「缺一不可」，組裝廠正忙著清點每一種零組件庫存，以免有電也出不了貨。

電子產品生產過程中，不論缺的是一顆幾千塊至數萬元不等的英特爾處理器，還是缺的是只值幾塊錢的線材、包材、塑膠料，結果都是一樣的，尤其這波限電中，受影響的廠商很多是便宜的零組件與原料供應商，也都是被組裝廠認為替代性最高、庫存水準最低的項目，組裝廠能不能在最短時間內清查每一種零組件、原料的庫存，並即時從其他地方找到合適的零組件供應，將攸關出貨順暢度。

限電也可能影響蘋果iPhone出貨。iPhone主要組裝代工廠分別是鴻海鄭州廠、和碩上海廠，但是iPhone供應鏈很多位於江蘇，至截稿為止，鴻海、和碩都還在釐清供應鏈被停工狀況與清查每一種零組件的庫存，今年才加入iPhone組裝的立訊，工廠更是位於工業區幾乎全面被限電的昆山，目前僅能確認立訊未接獲限電通知。不論產線設在哪裡，iPhone代工廠都無法自外於這波限電風波中，如果不繃緊神經，恐怕i13供應會更為吃緊。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意