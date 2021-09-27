近期大陸嚴格執行能耗雙控政策，對當地造紙、包裝等傳統產業衝擊不斷擴大。受到原料成本上漲與工廠停機影響，玖龍紙業、山鷹紙業等大陸紙廠近日紛紛宣布漲價，帶動上中下游業者（廢紙收購、原紙、紙板等）全面調漲。

大陸國家主席習近平2020年9月提出「雙碳」目標，節能減碳已成為政策重點。但時隔一年，執行成效不彰，大陸發改委在2021年9月11日點名多個省市，上半年能源消耗總量及強度（即能耗雙控）均未達標。

因此，自9月初開始，江蘇省開始進行嚴格能耗雙控政策，隨後廣東省開始限電，並擴散至雲南、廣西、浙江等地。初步統計，目前大陸已有16省推出限電措施，導致相關工廠停工限產。受此影響，包括黃磷、水泥、原紙等原物料供應缺口擴大。

自24日零時起，玖龍紙業旗下東莞、天津、江蘇太倉、瀋陽、泉州五大基地調漲原紙價格，其中以江龍牌白板紙的漲幅最多，上漲每噸人民幣（下同）150元。山鷹紙業則表示，受到國內收購廢紙、廢紙漿等原輔材料成本居高不下，加上區域疫情、能耗雙控等影響，自25日起，所有原紙上漲每噸50元至200元，從10月8日開始，所有原紙再上調每噸200元。

隨後，包括廣東理文造紙、聯盛紙業（龍海）、東莞金洲紙業在內，超過40家大陸上游紙廠跟進調漲原紙價格。隨著原料（原紙）價格上漲，讓9月以來以貼近成本線維持生產的中下游紙板、紙箱業者難以承受，保本生產變成虧本生產。

市場分析，儘管即將進入10月，但終端市場的需求旺季仍未到來，2021年中下游包裝業者面臨的成本考驗勢必高於往年。

(時報資訊)