大陸「能耗雙控」勒緊褲帶，統一投顧董事長黎方國指出，「世界工廠」斷電，將會使全球供應鏈一團混亂，因搶料因素，原物料族群短線受惠大，五倍券內需股及台積電概念股不受影響，但提醒要留意台商9～10月營收，停電時間越長，股市「斷電」變數越大。

大蘇州地區自26日起全面停產，10月才能開工，外資初估恐影響大陸2021年GDP預估值由8.2％降至7.7％；展望台股，法人指出，距月底剩四個營業日，9月底拚月線翻紅仍有難度，萬七點是多空關鍵區，看好原物料、金融、內需消費、第三代半導體、電動車等題材類股。

華為公主孟晚舟獲釋，市場解讀中美關係有小幅破冰的現象，但大陸緊接著強化「能耗雙控」管制，大蘇州相關廠商停電至月底，之後將逢十一長假，台商面臨停電二周的陰霾，影響台廠9至10月營運。

黎方國表示，台股上周指數小跌縮減為16.6點，周K線翻紅，但周量換算日均量僅2,770億元，主要是17,600點上套牢賣壓重，買盤追價力道不足。

黎方國分析指出，由於大陸進行「能耗雙控」，再加上國內有面板、記憶體及晶圓代工等次產業陸續傳出需求減弱及價格鬆動雜音，第四季業績有下滑疑慮；此外，國際有美國FED將在11月間讓QE退場，另基建衍生加稅議題，研判9月底指數區間為萬七到17,350點（約月季線），月線將收黑，但下檔16,800點有強勁支撐。

大展投顧總經理賴建承表示，華為財務長孟晚舟被釋放，美中之間對峙可能減緩，但大陸「能耗雙控」變數大。賴建承說，以目前不到3,000億元低量能，較難支撐台股上攻力道，指數較可能在萬七到17,400點區間震盪，選股優於選市，留意第三代半導體、電動車、NB（下游組裝、網通及伺服器）、塑化、航運（貨櫃以及散裝）等。

(時報資訊)