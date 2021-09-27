永豐實靠衛生紙賣到掛牌上市，去年營收高達101.48億元，若以24日興櫃收盤價61.5元計算，市值也來到150.6億元，穩居台灣最大民生消費品公司，也是何壽川父子全面退出永豐餘投控董事會後，著力甚深的舞台。何壽川自曝在家裡負責洗衣洗碗，堪稱永豐實紙品、潔品的頭號試用者，從配方到包裝只要沒通過他這關，就無法上市。

何壽川自己洗衣洗碗，只要永豐實開發出新品，他總是一夫當關，搶先帶回家試用，為原物料包材的功效與環保永續嚴格把關。永豐餘是造紙起家，正透過集團力量研究用紙取代不織布產品，支援永豐實進軍紙尿褲等市場做準備。據了解，歐盟將要求不准賣不織布產品，促使各家廠商積極發展可分解溶解的包裝材料。

負責掌舵的永豐實董座何奕達則是胸懷大志，要將永豐實打造為亞洲版P＆G（寶僑）。他13歲開始研究P＆G、IBM等國際品牌，接班的首份工作就是負責永豐餘消費品事業，一手主導合併P＆G台中清水廠，將永豐餘從紙業跨足家品事業，P&G多品項、多品牌、創新快，被認為是成就全球最大消費品公司的關鍵。

為此，何奕達砸上千萬元在永豐實打造一個P2微生物實驗室，累計有81項專利，近期開發出業界首款零添加水五合一洗衣金球、制菌清潔噴霧，及取得美國FDA規範實驗室驗證可洗去COVID-19病毒的洗衣精，都創下銷售佳績。

除了紙品、潔品，永豐實也在研發保養品等，提升品牌重要性、新增成長動能，永豐實總經理徐志宏透露，永豐實若能跟P&G一樣，品類多、創新快、行銷強，將有助於打亞洲盃，因應各國需要調整產品通路策略，而P&G不做通路管理，離客戶愈來愈遠，反而是永豐實的機會，利用在地化優勢取得有利競爭地位。

(時報資訊)

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