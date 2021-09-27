市值最大民生消費股永豐實將於29日掛牌上市，現在靠衛生紙賣到上市，未來要做一條龍賺服務財，發展Omni-channel（全通路行銷）優勢；同時，也以對手為師，打造台版P&G（寶僑），發展多品類、行銷強、創新快的本事，並增強在地化、天然配方的差異化利基，企圖青出於藍超車對手搶市占！

永豐實董事長何奕達的終極目標，是要打造亞洲版P&G。在進軍資本市場充實糧草下，開始兵分二路擴版圖，一路搶攻大陸高達人民幣1,500億元的潔品市場，結盟策略夥伴，就地生產、銷售；另一路擴展東協市場，在泰國、新加坡、馬來西亞等地聯手經銷商出擊。

永豐實總經理徐志宏表示，以消費者為核心，建構全面、獲利的供應鏈，先做好台灣，再放眼亞太，是永豐實三年前決定上市募資的大戰略。隨著疫情爆發，提醒企業界供應鏈是未來最大挑戰，再強的品牌若商品上不了貨架，奢談銷售，所有決戰都在最後一哩路，更加確立永豐實投資供應鏈的決心。

永豐實已連四年營收突破百億台幣大關，主營紙品、潔品兩大事業，營收占比88％、6％，版圖橫跨兩岸，大陸、台灣營收占比38％、62％，目前居台灣家紙龍頭，旗下不只有衛生紙零售大軍，也自營電商、商用通路，像是國際競品P&G台灣便將電商業務交由永豐實代理。

徐志宏認為，對手不做，就是永豐實的機會。透過店頭與電商經營，永豐實可以了解客戶需求快速反應、擴大鋪貨排面、延伸品類商機，已測試逾一年，結合策略夥伴開發洗車精等新品服務加油站客戶。今年底，永豐實衛生紙大軍將對外推出商品陳列服務，鎖定快速消費品市場的大咖賺服務財，同時引進品類互補的食品等公司一起擴大排面搶市場，只要能夠賺錢都做。

亦即，永豐實不只賣產品，也要賣服務，以前想的是自家有什麼產品可賣，現在動腦筋想的是還可以賣什麼。做服務賺的錢幾乎都是淨利入帳，目前市場上這類服務佣金約8～10％，永豐實第一季整體稅後淨利率約14.4％。

永豐實拚高獲利，還有一個放大絕是在兩岸創造「橘色」商機。將加碼擴大旗下橘子工廠的潔品，潔品毛利率達50％，高於紙品的30％，且拿下國內天然潔品市占三成領先，其中制菌防疫產品在疫情期間更帶動月均銷售成長達63％；接下來橘子工廠將趁勝追擊，結盟大陸策略夥伴登陸，直攻金字塔頂市場。

看好台灣熟齡市場橘世代商機，永豐實也在秘密總動員，研發抗菌、低敏、機能性紙品及個人清潔、保養商品，已進入最後測試階段，初期主力通路是旗下電商平台永豐商店，這是永豐實首度進軍保養品市場。

(時報資訊)

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