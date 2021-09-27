央行打炒房，首購族恐受流彈波及。由於央行在24日發給全體國銀的最新版QA中，明確規定：即使貸款民眾目前尚無任何房貸，但若這次申辦的是連戶打通或是透天厝等具有「複數產權」的房貸，都會受到「二戶」的限制。對此銀行業者指出，這等於會讓想「二戶打通住雙併」的首購族，明明辦的是自住房貸，結果只有其中一半的貸款能享有寬限期。

據銀行業者指出，央行在下達三大新打房令的同時，也在24日下午發給銀行業最新的「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務」問與答， 其中明確提到對於購買兩戶打通的房貸族，「兩戶裡的其中一戶房貸可有寬限期，但另一戶的房貸則視同二戶，不能有寬限期。」顯示即使是首購族，只要買「打通戶」，照樣會被打房。

主掌房貸業務的國銀主管舉例，現在新北市不少新建案，房價大約在1,000萬元，權狀坪數20坪，倘若買二戶打通的話，總價2,000萬元，權狀坪數為40坪，其實在首購族的房貸裡，算是合理價位，但卻因在規劃上買二戶打通，儘管實際上仍然是自住，但卻礙於央行新規定，硬生生的只有其中一半的貸款能拿有寬限期，也妨礙首購族在居住前期包括裝璜、修繕等在內的財務規劃，且不只是新成屋，即使買的是中古屋打通戶，均一體適用。

銀行業者指出，「雙併房屋」交易也會因央行新禁令，衍生買賣糾紛，不少已交了訂金的首購族買方，可能因為央行新規定和其原本財務規劃「脫節」，因此想退訂，尤其是首購族本來買房的財力就有限，這類不得不退訂的糾紛會更多。

另一個被打到的就是換屋族。根據新版QA，銀行業者指出，即使換屋族的舊房已有售屋契約，但央行為防止有「假契約」疑慮，直接開出三個條件，才能讓想換屋的民眾，甩掉「二房」身分，這三個條件包括借款人須先完成賣掉第一房產權移轉登記、且清償債務，且塗銷該房貸的抵押權，這些規定對換屋民眾而言，無形中增加許多成本。

(時報資訊)