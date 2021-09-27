為打擊養地、炒地之風，央行23日第三季理事會決議並發布的新三大禁令，其中二大項是衝著土建融貸案而來，隔日24日央行所發出的新版QA裡，更提出諸多灰色地帶的釐清，其中更進一步對舊貸案件設禁令，規定借款人先前的土融案如至今都還沒動工，而要辦理舊貸案或展期的話，必須適用新成數，超過的部分將限期一年之內調整完畢，包括工業區閒置土地貸款及餘屋貸款，均須比照辦理。

不過另一方面，央行也針對兩大類型的土融，提出所謂的「豁免條款」，一是該擬購買的土地是以配合政府「區段徵收、市地重劃」政策來開發，另一則是與都更、危老有關，將可不受最高上限為六成、一年內得限期開發的限制。

然而，央行同時也在新版的QA裡，對以都更或危老重建來爭取土融禁令豁免的要求但書，對此央行要求，借款人必須切結在「一定期限」內拆除原建物，該期限由貸款銀行核實評定，以及一旦違約將受到包括銀行回收資金等具體措施。

除此之外，另一個讓銀行業者矚目的，是央行對「二戶」房貸祭出取消寬限期的新禁令之後，在新版的QA裡也特別封鎖灰色地帶，要求銀行業者不可對「二戶」，「前期僅攤還少數本利、後期償還大額本利。」等於在防堵「前低後高」的房貸成為躲避寬限期的漏洞。對此銀行業者指出，前年底、去年初，包括土銀、合庫等大型行庫均相繼提出前低後高的房貸，讓首購族在買屋的財務調度更寬裕，但未來在央行禁令之下恐怕受限，例如首購族不能買兩戶打通的雙併屋、透天厝，否則就不能用前低後高房貸。

銀行業者指出，央行對於包括六都及新竹市、新竹縣這八大地區的「二戶」管制，從QA裡諸多灰色地帶的釐清，就可以看出是以非常嚴格的力道執行，銀行主管分析，除非完成處分第一棟房屋的所有手續，否則換屋族若想同時持有二房而貸款條件不受到影響，「就只好到這八個地區以外的其他地方買房子！」

(時報資訊)