央行祭出新一波打炒房措施，外界矚目金管會的後續動向。27日將在立法院業務報告的金管會，已準備好當場回應立委對此題的質詢。

央行為避免過多信用資源流向不動產市場，多次採取控管金融機構不動產授信風險，金管會從2020年12月開始展開房貸專案金檢，特別針對不動產授信較積極的十家銀行、三家票金公司檢視其不動產授信業務，第一波金檢已完成有一家豪宅貸款恐違規。此次央行再祭新打炒房政策，金管會肯定再規劃新的配套措施。

央行24日對全體金融業者發出的最新版QA「預告」，金管會需即刻即行配合央行的最新規定加強金檢。意即兩大監管單位未來將針對新上路的管制禁令，聯手透過金檢措施要求金融業者依規定執行，否則將依據銀行法第130、134條規定進行處分，最高將罰鍰新台幣2,000萬元。

根據央行向銀行業者發出的新版QA，即使是人事總處所核定辦理的「築巢優利貸」，未來只要是二戶，都得全面取消寬限期，至於在新版QA裡得到央行「豁免」的財政部青安優惠成家專案，銀行業者則指出，這種豁免意義不大，因為青安原本就限首購族才能申請。

至於央行及金管會未來的金檢重點，據側面了解，除了這次理監事會議新上路的三大管制令之外，央行及金管會最為重視的不動產金檢，「豪宅」在重要性仍將名列前茅，對此銀行業者透露，包括先前金管會或央行在金檢時，就已高度關注土建融所衍生的大批分戶房貸：「有多少已成為豪宅貸款？」

銀行業者也坦言，這是另一個現在很令業者頭痛的問題，因為房價不斷漲的結果，許多雙北市當初作土建融案如今將轉為分戶房貸的新屋，都變成豪宅，但每次兩會來金檢時，劈頭問的都跟豪宅有關。包括此次在新版QA裡，央行亦要求，倘若先前豪宅房貸戶已有二戶貸款，則該二戶貸款未來若辦舊貸展延或轉貸，都不可有寬限期。

至於央行、金管會在金檢上要防堵的另一個漏洞，據了解，將是銀行業者透過「週轉金」的名目，讓貸款戶雖然沒有寬限期，但可以從「週轉金」來得到還款的幫助。

(時報資訊)