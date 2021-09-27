中國官方為達碳中和目標全面執行「能耗雙控」，台商群聚的長三角地區面臨停電停產壓力。其中，蘇州及昆山兩地26日突擊式的通知所有廠商停電停產，當地除了半導體及面板產業不受影響，包括PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至9月底，影響層面深遠，9月營收表現恐受工作天數減少影響，而10月之後是否會有二度或三度的停電停產命令仍未可知。

散熱廠建準26日率先在股市觀測站公告昆山廠停電停產及因應方案。建準副總經理李為仁表示，26日上午8、9時才接到臨時停電的通知，隨即展開產線的調度，由於昆山廠尚有庫存，就算有急單也可以透過廣西及台灣廠生產，再加上時間只有四天半，推測影響仍有限。

不過李為仁表示，目前比較擔心「NB的供應鏈會出亂子」，特別是昆山台商多，但目前大家都還在忙亂中，要等到27日上班才能了解客戶供料計畫會否因此改變。

蘇州及昆山要求當地所有廠商停電停產，但半導體及面板產業則不受影響，聯電的蘇州和艦晶圓廠，以及日月光、京元電、頎邦等封測廠，均維持正常營運。友達配合當地政府限電政策，廠區停止非必要用電，生產營運將適當因應調整。不過業者表示，政策每天都有變化，還要觀察後續的措施再做調整。

不過，PCB廠及被動元件廠生產受到直接衝擊。在被動元件業者部分，電阻二哥厚聲昆山廠已經放假及停產，估停產天數達12天。凱美、麗智、九豪等則先停產3～7天，至於國巨標準型產品以蘇州廠為主要產能重鎮，因廠房位於蘇州新區且不在這一次限電範圍，還可維持正常營運，業界預期這一波停產將有助於庫存消化。

蘇州及昆山一帶PCB廠包括台光電、敬鵬、柏承等均已陸續停產。位於蘇州的金像電、嘉聯益、欣興等表示配合當地政府能耗雙控政策，後續將進行產能調配，由台灣廠支援。在昆山設廠的南電、定穎、台郡同樣收到限電要求並降載生產，南電及定穎正在調配其它廠區產能支援，以及以庫存因應。台郡展開兩岸產能調度，盡可能滿足客戶需求。

龍頭大廠華通蘇州廠及健鼎無錫廠目前生產營運正常，華通表示，蘇州廠主要是SMT，沒有PCB產能，可由惠州廠來因應。但惠州廠已收到通知並停電，目前是以發電機供電。

電源供應器大廠台達電及群光在吳江設廠，台達電與群光集團均尚未接獲當地政府限電通知，但也都知悉周邊許多供應鏈已遭到限電，對營運是否有影響還需要釐清。

在ODM／OEM廠部分，仁寶在昆山擁有龐大的筆電產能，和碩蘇州廠則是組裝微軟Surface系列產品線及XBOX遊戲機，特斯拉上海廠所需中控台也是由和碩蘇州負責提供，至於和碩昆山廠產能部分支援上海廠生產iPhone。至26日晚為止，仁寶、和碩、緯創仍正常營運未被限電停產，但已評估供應商停電對其工廠運作影響；至於微星、神基在當地據點已配合停電停產。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

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