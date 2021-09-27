【時報記者鄭心芸】中國大陸厲行能耗雙控，除半導體、面板業外，皆被迫停產至月底，NB供應鏈恐出亂子；今年十檔飆股，航運就占了前六強，不過，今年打敗大盤的個股不到三分之一，甚至有些是去年飆股，今年卻淪為市場棄嬰。以下為今(9/27)日財經懶人包：

▲電子業受創 蘇州昆山停電停產

下半年正值電子產品供應鏈傳統旺季，雖然面臨晶片缺貨問題，包括智慧型手機、筆電及平板、車用電子、機上盒及WiFi裝置等業者仍產能滿載力拚出貨，沒想到大陸能耗雙控政策出台，一紙停電停產命令送達，連緩衝期都沒有就直接斷電，讓位於蘇州及昆山當地的台商措手不及，連蘋果iPhone 13供應鏈都可能受影響。

蘇州及昆山兩地26日突通知所有廠商停電停產，當地除了半導體及面板產業不受影響，包括PCB、被動元件、ODM／OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至月底，影響層面深遠，9月營收表現恐受工作天數減少影響，而10月之後是否會有二度或三度的停電停產命令仍未可知。

由於電子產品生產鏈高度垂直及水平分工，在全球晶片及關鍵元件仍在缺貨的情況下，任何一個環節停擺，都可能會造成整個生產鏈被迫降載或停工。尤其這波限電中，受影響的廠商很多是便宜的零組件與原料供應商。而且限電也可能影響蘋果iPhone出貨。iPhone主要組裝代工廠分別是鴻海鄭州廠、和碩上海廠，但是iPhone供應鏈很多位於江蘇。不論產線設在哪裡，iPhone代工廠都無法自外於這波限電風波中，如果不繃緊神經，恐怕i13供應會更為吃緊。

▲今年十檔飆股 航運占前六強

近半年來，台股加權指數大致在萬七至萬八之間千點狹幅震盪，累計今年來仍有17％的漲幅，但個股漲跌波動大，據統計，今年來累計至9月24日止，今年前十檔飆股為：四維航、陽明、萬海、台驊投控、慧洋-KY、長榮、一詮、富邦媒、燁興、新唐，漲幅在1.84～3.5倍之間，其中，前六檔都是航運股。

面對今年劇烈波動行情，投資人操作難度增加，有人大賺但更多人慘賠。根據統計，在954檔上市股中，546檔投報率為正數，但打敗大盤投報率17.16％僅有312檔，占不到三分之一，顯示若沒有壓對寶，多數投資人今年賠錢居多。

根據統計，今年來個股大跌也不在少數，安集、星通、統新、岱宇、恆大、佳和、美德醫療-DR、科嘉-KY、安普新、上緯投控等，今年來累計嚇跌四～五成以上，而其中有不少是去年的飆股，今年卻淪為市場棄嬰。

▲衝季底作帳 12檔投信連買

連假將至、本土疫情未歇，加上美國聯準會（Fed）決策會議在即，市場態度觀望。而隨盤面資金「大降溫」，投信對股市影響力同步放大，投信季底作帳股「挺身而出」。晶宏、健策、中租-KY投信連買逾五日，股價14日「力撐盤上」，「投信連買股」季底作帳行情仍有戲。

距離季底作帳時間仍有逾兩周，法人指出，台股行情混沌、成交量縮，隨散戶陸續退出下，投信影響力也同步放大。建議投資人近期可以投信進出作為選股方向，可鎖定「特定投信認養的特定個股」，或提前卡位「第四季投信新寵」。

據統計，投信連買天數逾四日之個股，包括晶宏、聯茂、中鋼、環球晶、富邦媒、台塑、健策、中租-KY、譜瑞-KY、精華、元太、儒鴻共12檔，僅中鋼、精華分別小跌0.5％、1.42％，其餘均逆勢力守平盤之上。中租-KY大漲3.31％，健策、晶宏、譜瑞-KY、台塑亦同步上漲1～3％。

▲德新政府若左傾 將增財政支出

德國26日舉行國會大選，民調顯示或許沒有政黨可以贏得絕對多數，極可能組成新聯合政府，而中間偏左的社民黨（SPD）候選人蕭茲（Olaf Scholz）及梅克爾接班人拉謝特（Armin Laschet）為新總理可能人選，勢必將為德國乃至歐洲政局帶來變數。

德國大選後，若由中間偏左的社民黨（SPD）與綠黨（Green Party）跟親商界的自民黨（FDP）合作，財經政策將左傾，可能加稅和增加財政支出，加強推動數位化與對抗氣候異常政策，對政府債務增加的態度可能不若以往謹慎。

瑞銀報告指各黨派的共識是對抗氣候異常，7月洪災更加強這決心。不管誰執政，環保投資肯定不斷擴增。由於綠黨將在籌組新政府中扮演重要力量，高盛認為其會推動德國加快往綠色經濟做轉型。

▲新台幣太強 機械業恐倒三成

新台幣近期有再度轉強跡象，台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲疾呼，今年機械出口值雖創史上新高，卻是紙上榮華富貴，業者沒賺到錢、白忙一場。魏燦文示警，新台幣若升破27.5元，體質不佳的機械業將倒二至三成，呼籲政府正視。

央行為化解進口通膨危機，擬放手讓新台幣續升，成為亞洲最強貨幣，24日新台幣兌美元收盤價27.731元、升4.2分，加上運費飆漲及原材料上漲，侵蝕本業獲利，業者苦不堪言，直指新台幣升值是壓垮機械業接單的最後一根稻草。

工具機業者坦言，儘管台灣各工具機業者目前在手訂單能見度至少看到年底，不少廠商開始接明年上半年訂單，但鋼材、銅及鑄件原物料上漲，運費又飆漲八至十倍，部分地區運費漲幅超過十倍；工具機廠第二季新接訂單計價匯率雖從28元上修至27.5元，近期新台幣匯率走升，9月底收盤價若超過6月底，恐怕還得再認列可觀匯損。

(時報資訊)