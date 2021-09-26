大陸能耗雙控，26日傳出蘇州政府停供工業生產用電，甚至通知大蘇州地區啟動緊急停產令，直至10月1日才能開工，由於當地是友達集團等光電大廠生產重鎮，是否衝擊生產也自然備受關注。
對此，友達發言管道指出，友達廠區均有備用發電機系統，可支援應變調控。大陸廠區配合當地政府限電政策，啟動備用發電機，並停止非必要用電，透過照明、空調、空機等最適化調控與節能裝置，以因應限電措施，生產營運不受影響。雙控政策對產業供應鏈的短期影響有限，長期則需觀察當地政策方向與實施對象而定。面對全球能源的轉型趨勢，公司長期以來積極投入節能減碳及智慧製造轉型，以確保企業競爭力。
(時報資訊)
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