2021世界互聯網大會烏鎮峰會26日開幕，大陸國務院副總理劉鶴透過視訊致詞時表示，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營經濟健康發展，支持企業家創新創業，支持互聯網和數位經濟健康發展。
「兩個毫不動搖」意指毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。
新華社報導，劉鶴強調，大陸宏觀經濟總體穩定，有經驗和能力管控風險，發展前景十分光明，將堅定不移推動改革開放和高品質發展，大力加強新型基礎設施建設，推動軟體產業發展，持續完善市場化、法治化、國際化營商環境，擴大高水準對外開放，堅持「兩個毫不動搖」，支援民營經濟健康發展，支持企業家創新創業，支援互聯網和數位經濟健康發展。
(時報資訊)
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