勞保基金壓力大，根據最新一份精算資料，勞保最快5年後就會用罄，行政院雖編列明年撥補300億元預算挹注，但被認為治標不治本，且勞保基金已連4年收支逆差，接下來該如何解決勞保破產問題成為關注焦點。此事也引起網友們熱烈討論，不少人怒嗆倒一倒，之後再重新設計規則，每次都拿納稅錢去補洞，永遠補不完。

勞保破產議題討論多年，卻始終不見合適方法解決，引起PTT網友們熱議，不少人認為，現階段勞保制度不健全，加上低薪、少子化等結構性問題嚴重，才會導致每年都入不敷出，最後無錢可發。

網友們紛紛留言表示，「倒一倒結算吧，繳多少分一分，重新設計」、「定時炸彈，一個傳一個」、「每次都要年輕人當墊背，倒一倒算了」、「既然績效這麼差就倒一倒，大家也不用再繳保費」、「少子化的其中之一副作用慢慢出來了，再來只會更慘」、「直接結清好嗎？年輕人繳的都被老人領光光。」

此外，有人點出勞保基金破產只是一個縮影，反映低薪、少子化及房價高等問題持續影響台灣社會，這也是難以解決的原因，「這很難處理啦，政府才沒那個勇氣，藍綠都一樣」、「人口紅利歸零以後很恐怖的」、「人口紅利快花完啦，大家退休金自己準備好，別指望政府了」、「勞保一開始大放送，以前只繳5.5%費率的人，全部年資都納入老年年金，本來就一開始就注定很快就破產。」

(時報資訊)