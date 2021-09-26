成立40餘年的光寶科技，於1年前正式啟動二代接班傳承，今年上半年毛利、獲利都繳出優異成績，上任1年的董事長宋明峰、總經理邱森彬究竟做了什麼？

「現在來訪問我，你們會知道很多東西，在這之前比較不容易問得到。」接任光寶科技總經理1周年後，邱森彬接受《今周刊》獨家專訪，對過去鮮少接受媒體專訪的他來說，著實是不小突破。他也以此開宗明義點出，光寶正在努力轉型、改造企業文化，將來要讓大家看到不一樣的面貌。

今年上半年獲利，光寶繳出有史以來上半年的最佳成績，稅後淨利近83億元，接連帶動公司股價衝上近10年高點。這家成立40餘年的老牌電子廠，是台灣最早研發出LED（發光二極體）的公司，在事務機、DVD播放器、筆電、手機崛起時，也身先士卒參與。只不過與眾多台灣同業一樣，光寶近10年來遭受到紅色供應鏈的激烈競爭，營運一度陷入泥淖。

2015年，光寶的毛利率僅13％，今年第2季毛利率達19.65％創下歷史新高，顯示從2016年啟動的轉型工程奏效。在此年之前，光寶以追求集團營收規模為目標，邱森彬透露：「我們現在把重心放在毛利率，毛利率代表競爭力，毛利率成長才是優質的成長。」

轉型入門磚〉

追求高毛利 花6年重整產品

為了追求更高的毛利率，這6年來，光寶的產品組合有了不少改變。

2015年，光寶仍有16％、11％營收來自固態硬碟事業部、手機機構事業部，但此2部門於2018年起，公司清理獲利不佳的事業後，已陸續出售。

對比2015年，今年上半年則新增占營收比重達27％、打進北美雲端大廠的雲端與物聯網事業。在車用領域方面，營收也成長至7％，除了交貨LED車燈、車用鏡頭模組給全球一階廠與車廠外，充電樁也打進2家美系新創公司，車載充電器更已通過客戶認證，相關產品預計於明年上市。

業務出身、在公司待超過30年的邱森彬回憶，光寶在2015年就發現，過去曾是主力的消費性電子產品銷量已進入高原期，內部開始討論下一個新產品應用是什麼。「我們就在想未來的願景2、願景3會是什麼？最後我們決定第2階段往雲端、5G、AIoT（智慧物聯網）的方向走。」

以光寶本業的LED與消費性電子產品來說，這幾年受到的降價壓力並不輕，若光寶要維持毛利率，甚至還要加值成長，無疑是項艱巨的挑戰。邱森彬說：「技術創新，是未來我們能繼續成長的重要元素。」畢竟光寶在該領域已累積數10年的功力，「我們靠時間累積出來的知識，競爭對手不是那麼容易進來的。」

不過，從1、200瓦的低瓦數桌機電源，轉型到1、2000瓦的雲端資料中心等級訂單，當中的困難不言而喻。邱森彬也以自身經歷表示，「如果5年前問我，能不能做到3到5000瓦的能力，說實在地，當時我應該也會說沒有。」但在不斷累積的技術創新下，成功讓光寶守住電源、LED產品，成為公司的護城河。

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(時報資訊)

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