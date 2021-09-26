中國人民銀行26日公告，為維護季末流動性平穩，26日展開人民幣（下同）1,000億元14天期逆回購（附賣回）操作，中標利率繼續持穩於2.35％，這是人行連續第六個工作日展開千億級逆回購操作。
香港信報報導，同時，26日有500億元逆回購到期，以此計算，公開市場單日淨投放規模為500億元。20日當周則淨投放3,200億元，續創8個月單周新高。
華僑銀行經濟分析師謝棟銘指出，7月以來受到監管和恒大債務危機等因素影響，人民幣資產波動率普遍上升。但是作為人民幣資產底層建築的人民幣，卻超預期的穩定。2021年以來，華融和恒大兩大信用危機衝擊，都無法撼動人民幣預期。人民幣的獨善其身一個很重要的原因是，境內美元流動性的氾濫。
(時報資訊)
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