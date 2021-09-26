大陸國家衛健委26日公布，25日大陸新增新冠肺炎確診病例29例，其中境外移入病例20例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東），本土病例9例（福建5例，均在廈門市。黑龍江4例，其中哈爾濱市3例、綏化市1例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。
衛健委指出，境外移入現有確診病例524例（其中重症病例4例），現有疑似病例4例。累計確診病例8,955例，累計治癒出院病例8,431例，無死亡病例。
截至25日，大陸現有確診病例1,013例（其中重症病例12例），累計治癒出院病例90,366例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例96,015例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者逾118萬人，尚在醫學觀察的密切接觸者19,775人。
(時報資訊)
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