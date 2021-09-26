塔利班昨（25）日在阿富汗西部大城赫拉特（Herat）擊斃4名綁架犯後，將4人的遺體高掛示眾，以警告民眾勿以身試法。

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台（Al Jazeera）報導，阿富汗西部大城赫拉特街頭昨日突然出現4具血淋淋的遺體高掛在起重機上面，這4人涉嫌綁架一名商人及他的兒子，塔利班介入後和綁匪展開槍戰，最終2名人質獲救，4名綁匪遭擊斃，1名塔利班戰士受傷。

當地居民納濟爾（Mohammad Nazir）表示，禮拜六他正在莫斯托菲亞特廣場（Mostofiat Square）採買食物，接著就聽到廣播要民眾注意，他上前查看時，看到卡車運來一具遺體，接著遺體就被掛在起重機上。

另一名商店老闆賽迪奇（Wazir Ahmad Seddiqi）指出，一共有4具遺體被運來，另外3具遺體後來被運到另外3座廣場示眾。

赫拉特副市長謝爾（Maulwai Shair）表示，展示這些遺體是為了嚇阻未來更多綁架案。一名匿名塔利班指揮官表示，展示遺體是為了「警告罪犯他們並不安全」。

網路上一支影片顯示，掛在起重機上的一具遺體胸前的標語還寫著：「綁架者將受到這樣的處罰。」

值得注意的是，塔利班高階人物杜拉比（Mullah Nooruddin Turabi）23日接受美聯社專訪時才表示，塔利班將恢復實施死刑及截肢等極端處罰，強調這些措施對於鞏固安全是相當必要的。

不過他也指出，這些處罰或許不會像上個世紀塔利班在1990年代掌權時期那樣公開執行，當時塔利班經常在喀布爾的體育場或清真寺公開處決。

杜拉比也對極刑引發的怒火不屑一顧，「沒人能告訴我們，我們的法律應該是什麼樣子」，「所有人都批評我們在體育場內進行的處罰，但我們從未對他們的法律及處罰發表任何評論。」

(時報資訊)