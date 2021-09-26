【時報-台北電】負責德國電信和網路安全的德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）發言人稍早向德新社證實，在立陶宛警告小米、華為等中國手機存在安全性漏洞和內置審查功能後，德國已就小米等中國手機品牌是否存在安全性漏洞的指控啟動相關調查。

據《環球時報》引述不具名的德國安全政策專家表示，BSI的調查應該是對立陶宛發來報告的「一次例行性調查」，認為德國等歐盟大國的安全技術優於立陶宛，但過去並沒有發佈過中國智慧手機的安全問題。儘管此類報告指責最後多因沒有證據不了了之，但可能會影響中國手機業務在歐洲的擴張。

據德媒指出，BSI日前收到立陶宛國防部網路安全中心（NKSC）對三款特定中國智慧手機型號的分析報告，包括華為P40 5G、小米的10T 5G和一加的OnePlus 8T 5G。而NKSC之前聲稱小米在歐洲銷售的旗艦手機具內置檢測和審查功能，能檢測涉及違反一個中國原則的敏感字眼，並建議不要購買中國產手機。

BSI發言人表示，在德國政府機構的公務手機採購清單上，並沒有小米等中國品牌手機。但不能排除公務員利用私人購買小米手機處理公務的可能性。對於立陶宛發來報告，德國執政黨基民盟與社民黨都要求BSI跟進該資訊。

而針對立陶宛方面指控，小米發言人稍早回應，小米從來沒有、也永遠不會限制或阻止用戶的任何個人行為，例如搜索、通話、流覽網頁或使用第三方廠商通信軟體；華為位於波羅的海地區的代表之前也表示，華為這款手機不會向外部發送使用者數據。(新聞來源：旺報即時 吳泓勳)

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